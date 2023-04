Erster Preis geht an Sophie Lindtner aus Werbach

Main-Tauber-Kreis. Die Gewinner beim großen Malwettbewerb für Kinder aus dem Main-Tauber-Kreis stehen fest. Landrat Christoph Schauder, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken, Peter Vogel, und der Tauberbischofsheimer Künstler Gunter Schmidt vergaben die fünf regulären Preise und einen spontan kreierten Sonderpreis für die jüngste Teilnehmerin. Die drei Jurymitglieder zeigten sich hocherfreut über die hohe Zahl von 62 Einsendungen. Anlass für die Aktion des Landratsamtes war das 50-jährige Bestehen des Main-Tauber-Kreises, das in diesem Jahr gefeiert wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Landrat Christoph Schauder erklärt, hat die Jury die Preisträger vor allem nach der künstlerischen Arbeit bewertet. „Wir haben aber auch darauf geachtet, bei der Preisvergabe eine möglichst große Vielfalt abzubilden. Deshalb haben wir verschiedene Maltechniken, von der Buntstiftzeichnung bis zum Aquarell, verschiedene Altersgruppen und auch Motive aus allen Teilen des Landkreises berücksichtigt, von Wertheim im Norden bis Weikersheim im Süden.“

Wert legt der Landrat vor allem auf die Feststellung, dass für ihn alle 62 teilnehmenden Kinder Sieger sind. „Aus diesem Grund zeigen wir alle Bilder bei einer Ausstellung in der Filiale der Sparkasse Tauberfranken am Sonnenplatz in Tauberbischofsheim. Diese wird vom 17. bis 30. April stattfinden. Bereits jetzt haben wir alle Bilder auf unserer Website veröffentlicht und werden sie auch auf unseren Kanälen bei Instagram und Facebook präsentieren“, ergänzt der Landrat.

Mehr zum Thema Galerie „das auge“ „Weinkultur trifft Kunstkultur“ Mehr erfahren Rundgang Neue Gemeinschaftsunterkunft in Külsheim bietet Platz für 120 Geflüchtete Mehr erfahren

Für Sparkassenchef Peter Vogel war es eine Freude, „die große Bandbreite an ganz unterschiedlichen Motiven aus dem gesamten Gebiet unseres schönen Landkreises zu erleben“. Künstler Gunter Schmidt war von der teils sehr hohen künstlerischen Qualität der eingereichten Bilder beeindruckt. „Vieles war ganz hervorragend gemacht und zeigte großes Talent und auch Können bei den teilnehmenden Kindern“, fasste er zusammen.

Landrat Christoph Schauder hatte alle Kinder bis einschließlich 13 Jahren dazu aufgerufen, ihren Lieblingsplatz im Main-Tauber-Kreis zu malen. Am besten gelungen ist dies aus Sicht der Jury der neunjährigen Sophie Lindtner aus Werbach, die mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde.

Ihre Darstellung der Anfang des 18. Jahrhunderts gebauten Tauberbrücke zwischen Werbach und Hochhausen wird als Ansichtskarte gedruckt und im Klosterladen in Bronnbach verkauft werden. Zudem erhält Sophie Lindtner eine Generationen-Jahreskarte für den Wildpark Bad Mergentheim im Wert von 160 Euro.

Der zweite Preis geht an die sechsjährige Ida Bischof aus Hundheim. Sie malte eine Eisdiele mit der Burg Wertheim und der Figur des „Optimisten“ im Hintergrund. Als Preis winkt eine Tageskarte für vier Personen (Erwachsene und/oder Kinder ab dem ersten Lebensjahr) für die Solymar-Therme in Bad Mergentheim im Wert von 100 Euro.

Der dritte Preis wurde der 13-jährigen Lilli Neugebauer aus Lauda zuerkannt, die das Tauberwehr in Königshofen gemalt hat. Dieser Preis ist mit der Teilnahme am dreitägigen Jugendkunstkurs „Dreimal eins“ im Kloster Bronnbach mit den Künstlern Herta Beierstettel, Rudi Neugebauer und Gunter Schmidt von Montag, 31. Juli, bis Mittwoch, 2. August, für zwei Kinder oder Jugendliche im Wert von 90 Euro verbunden.

Mit dem vierten Preis bedachte die Jury die achtjährige Astrid Liebler aus Tauberbischofsheim. Ihr Bild zeigt den Marktplatz in Tauberbischofsheim. Für den vierten Preis gibt es vier Karten (zwei Erwachsene, zwei Kinder) für das Mitmach-Konzert am Sonntag, 9. Juli, um 14.30 Uhr im Josephsaal des Klosters Bronnbach.

Schließlich erhält die achtjährige Kim Ament aus Weikersheim den fünften Preis. Sie malte sich selbst vor dem Schloss Weikersheim. Dazu passt der Preis, denn sie darf sich mit ihrer Familie über die Einladung zu einer Sonderführung „Märchen im Schloss“ im Schloss Wei-kersheim im Wert von 30 Euro freuen. Die jeweiligen Institutionen haben die Preise kostenfrei zur Verfügung gestellt. „Hierfür gilt ihnen unser besonderer Dank“, sagt Landrat Christoph Schauder.

Für die jüngste Teilnehmerin kreierte die Jury spontan einen Sonderpreis. Die dreijährige Alina Blankenburg aus Tauberbischofsheim hat eine Karussellfahrt auf dem Marktplatz in der Kreisstadt gemalt und wird als Anerkennung einen Gutschein für weitere Fahrten bekommen.

Im Oktober ist die Familie Schmidt im Rahmen der Martini-Messe wieder mit ihrem Vergnügungspark in der Kreisstadt zu Gast. Dabei darf natürlich das Kinderkarussell nicht fehlen.