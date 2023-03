Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Serie "Tatort Tauber-Odenwald" Eigene Familie ausgelöscht: In Rot am See bricht sich der Wahnsinn Bahn

Die Zeit scheint am „Deutschen Kaiser“ in Rot am See bis heute still zu stehen. Ein Sohn tötet Eltern und Verwandte – Trauma für eine Kleinstadt. FN-Redakteur kehrt an den Schauplatz zurück