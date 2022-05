Ein Projekt, das allen viel Spaß bereitet hat

Wittighausen. Der musikalische Nachwuchs der Musikkapellen Wittighausen, Grünsfeld, Krensheim, Kützbrunn und Vilchband gab ein Konzert in der Grundschule Wittighausen. Da die Vereine die Jugendarbeit in ihren Gemeinden aktiv gestalten, belastete das Corona bedingte Pausieren von Einzelunterricht am Instrument in Präsenz, als auch die Ausweglosigkeit, gemeinsame Orchesterproben durchführen zu können, stark. Die Motivation und Spielfreude ohne das gemeinsame Musizieren im Orchester war für die Musikschüler erschwert, das Gemeinschaftsgefühl gesunken.

Um die Lust am Musik machen nach der Unterbrechung des Vereinslebens wieder zu wecken und Spiel und Spaß in den Vordergrund zu rücken, starteten die Bläserjugend Wittighausen und die Musikkapelle Grünsfeld diese Musikkooperation. Mit dem Förderprogramm „Neustart Amateurmusik“ unterstützt der Bundesmusikverband Chor & und Orchester die Erhaltung und Wiederbelebung der Amateurmusik in Pandemiezeiten dieses Projekt zusätzlich. Dazu riefen die Macher außer ihren eigenen Musikschülern musizierende Kinder und Jugendliche der Musikkapelle Kützbrunn sowie der Krensheimer Musikanten zu einem Orchesterprojekt mit Probetag in den Räumen des Vilchbander Pfarrhauses und einem begeisterndem Abschlusskonzert vor vollem Haus in die Grundschule in Wittighausen auf. Das Projekt machte allen riesigen Spaß, denn neben den Register und Gesamtorchesterproben wurden Kontakte und Freundschaften vertieft. Die über 50 Kinder und Jugendlichen trafen sich um unter der musikalischen Leitung von Thomas Mohr, Daniela Stoy und Luisa Thimm, mit Spiel und Spaß das Repertoire für ein kurzweiliges Konzert zu erarbeiten.

Einen gelungenen Start machte Daniela Stoy mit der Miniband und wahrlich majestätischen Musikstücken wie „Majastic March“, „Galant March“ und „Mickey Mouse March“. Im Anschluss begrüßte Heinz Weber, Vorsitzender der Musikkapelle Vilchband, das Publikum, das sich bei schönem Wetter und am Muttertag in der Grundschule Wittighausen eingefunden hatte. Er zeigte sich sehr erfreut darüber, dass sogar eine werdende Mutter das Orchesterprojekt an der Oboe tatkräftig unterstützte. Geleitet von Thomas Mohr, der das Konzert moderierte und die Inhalte der Stücke sehr bildlich veranschaulichte, bot das Jugendorchester mit Stücken wie „Sweet Caroline“, „Harry Potter“, „Pirates of the Caribean“, „A legend of castle Amargh“ und „Can you feel the love tonight“ aus „König der Löwen“ Musik aus Pop, Film und Musical. Walter Kordmann, Vorsitzender der Wittighäuser Musikanten, bedankte sich bei den Akteuren des Orchesterprojekt und lobte die jugendlichen Musiker für ihr Engagement. Außerdem zeigte er sich zuversichtlich, dass durch diese tolle Truppe die Zukunft der Musikvereine ein gutes Fundament habe.

Zum gemeinsamen Abschluss durften auch die jüngsten Musikanten der beiden Gemeinden nicht fehlen. Die Blöckföten-Kinder, die von Daniela Stoy betreut wurden, spielten gemeinsam mit der Miniband und dem Jugendorchester „A Song for you“ in der Grundschule Wittighausen.