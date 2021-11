Fränkische Nachrichten Plus-Artikel 75 Jahre – FN on Tour - Der international gefeierte Künstler Ottmar Hörl hat aus seinem Sommersitz in Dietenhan eine echte Bleibe gemacht Ottmar Hörl aus Dietenhan sagt: „Seid mal nicht so pessimistisch”

Den Trierern hat er Karl Marx gebracht, den Nürnbergern den Dürer-Hasen: alle Plastiken in Masse und immer im öffentlichen Raum. Ottmar Hörl will mit seinen Installationen der Kunst das Elitäre nehmen.