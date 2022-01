Kreuzwertheim/Wertheim: Bäume auf bayerischer Seite wegen Biberbiss gefällt

Kreuzwertheim/Wertheim. Am Mainufer in Kreuzwertheim haben Biber ganz Arbeit geleistet. Vor Weihnachten hatten die Nagetiere einige Bäume in der Nähe des Biergartenstandorts angeknabbert.

Wie Kreuzwertheims Bürgermeister Klaus Thoma auf FN-Anfrage erläuterte, musste der Bauhof der Marktgemeinde letztlich ein paar der Bäume fällen, um die Sicherheit an und auf dem Fluss nicht zu gefährden. Andere Bäume wurden mit einer Drahtkonstruktion vor weiteren Angriffen der Biber gesichert.

Biber knabberten an Bäumen auf der Kreuzwertheimer Seite. © Manfred Schneider

„Die Biergartenbesucher werden im nächsten Jahr weniger Schatten, dafür umso mehr freie Sicht auf den Main und die Schwesterstadt am linken Ufer haben“, schrieb der Kreuzwertheimer Ortschronist und Archivpfleger Manfred Schneider als Begleittext für ein Foto, das er den Fränkischen Nachrichten zukommen ließ.

Das gleiche gilt natürlich umgekehrt: Die Wertheimer haben jetzt noch etwas mehr Einblick in die Geschehenisse am bayerischen Mainufer. wei

