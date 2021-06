Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FN-Facebook-Umfrage - Die große Mehrheit der User plädiert dafür, den Biber aufgrund seiner starken Vermehrung in die Schranken zu weisen / Forderung: Population durch Bejagung unter Kontrolle halten Biberpopulation in Odenwald-Tauber nimmt überhand

Der Biber richtet vor allem in der Landwirtschaft enorme Schäden an – zum Ärger vieler Bauern. Und auch in der Bevölkerung mehren sich inzwischen die Stimmen, etwas gegen dessen Überpopulation zu tun. Dies zeigt eine FN-Facebook-Umfrage.