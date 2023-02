Harald Lurz ist im Rennen

Werbach. Harald Lurz wirft seinen Hut in den Ring und bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Werbach. Die Wahl findet am 23. April statt. Lurz ist seit 23 Jahren Fachberater für Obst, Garten und Landschaft beim Main-Tauber-Kreis und bekannt für seine Obstbaumschnittkurse. Zu Hause ist er in Helmstadt-Holzkirchhausen, wo er auch Mitglied des Gemeinderats ist. „Diese politische Arbeit ist für mich sehr wichtig und erfüllt mich mit Zufriedenheit, weil dort die Möglichkeit besteht, Projekte voranzubringen“, so Lurz. Überhaupt mache ihm die praktische Arbeit viel Spaß. Seit über einem Jahr arbeitet er mit Erwachsenen und Jugendlichen am Um- und Neubau eines neuen Jugendhauses. Außerdem engagiert er sich seit 15 Jahren als Gruppenführer und im Vorstand bei der Freiwilligen Feuerwehr Holzkirchhausen.

Harald Lurz sieht eine Gemeinde- verwaltung als Dienstleister für die Bürger. Sie muss die Bedürfnisse vor Ort erkennen und die Voraussetzungen schaffen, damit sich möglichst alle wohlfühlen. Wichtig ist ihm auch, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sie zusammenzuführen. „Manchmal“, nennt er ein Beispiel, „ist es wichtiger, den Nachbarn zu fragen, ob man für ihn etwas einkaufen soll als einen Bürgerbus zu organisieren, der häufig leer fährt.“ hvb