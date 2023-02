Harald Lurz kandidiert für Bürgermeisteramt

Werbach. Harald Lurz wirft seinen Hut in den Ring und bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Werbach. Die Wahl findet am 23. April statt. Lurz ist seit 23 Jahren Fachberater für Obst, Garten und Landschaft beim Main-Tauber-Kreis und bekannt für seine Obstbaumschnittkurse. Zu Hause ist er in Helmstadt-Holzkirchhausen, wo er auch Mitglied des Gemeinderats ist. Außerdem engagiert er sich seit 15 Jahren als Gruppenführer und im Vorstand bei der Freiwilligen Feuerwehr Holzkirchhausen.