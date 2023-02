Nachhaltiger Ertrag dank frühzeitiger Pflege

Main-Tauber-Kreis. Die Beratungsstelle für Obst, Garten und Landschaft des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern Schnittkurse für Obstbäume und Ziersträucher an. Im Fokus der Kurse stehen die richtige Schnitttechnik sowie die präventive Pflege, die zu einem gesunden Wachstum der Bäume führen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pflegemaßnahmen sind bei jungen Obstbäumen die Grundlage für eine gesunde Entwicklung und einen nachhaltigen Ertrag. Werden sie vom ersten bis zum zehnten Standjahr jährlich geschnitten, entwickeln sie ein robustes Holzgerüst und liefern einen hohen Ertrag. Bleibt die jährliche Pflege aus, müssen im Alter große fehlgestellte Äste entfernt werden. Als Folge entstehen große Wunden am Baum, die schlecht verheilen und in denen sich häufig Krankheitserreger ausbreiten. Aktuell sei hier der Schwarze Rindenbrand zu nennen, an dem sehr viele Obstbäume zugrunde gehen. Mit den Maßnahmen aus den Kursen kann dieser Befall vermieden werden.

Die Schnittkurse beginnen mit einem theoretischen Teil, in dem die wichtigsten Grundkenntnisse des Obstbaumschnittes vermittelt werden. Anschließend geht es in die Praxis: Unter Anleitung von Harald Lurz vom Landwirtschaftsamt schneiden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Obstbäume vor Ort. Das erlernte Wissen wird in Kleingruppen an verschiedenen Obstbäumen umgesetzt.

Mehr zum Thema Alle reden vom Bürgergeld Hilfe für Menschen, die anders nicht aufgefangen werden können Mehr erfahren Wettbewerb gestartet Kinder dürfen ihren schönsten Ort im Kreis malen Mehr erfahren

Zum Einsatz kommen dabei auch modernste Schnittwerkzeuge, beispielsweise ein batteriebetriebener Hochentaster und eine Schneidegiraffe. Der Einsatz dieser Hilfsmittel ermöglicht ein wirtschaftliches und effektives Arbeiten an den Bäumen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis können sich zu folgenden Terminen anmelden: Samstag, 25. Februar, in Eubigheim, Samstag, 4. März, in Dietenhahn, Samstag, 11. März, in Uiffingen, Samstag, 18. März, in Weikersheim, Samstag, 25. März, in Külsheim.

Die Kurse beginnen jeweils um 9 Uhr und enden um 16 Uhr, um 12.30 Uhr findet eine gemeinsame Mittagspause statt. Zudem gibt es mit dem Quittenschnittkurs am Freitag, 3. März, um 13 Uhr im Quittenlehrpfad des Kloster Bronnbach einen weiteren Kurs in besonderem Ambiente.

Zu allen angegebenen Schnittkursen sollen die Teilnehmer nach Möglichkeit Scheren und Sägen sowie einen Schutzhelm mitzubringen. Die Schnittkurse finden ab einer Teilnehmerzahl von 15 Personen statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es beim Landwirtschaftsamt unter Telefon 07931/4827-6302 sowie per E-Mail an doris.dres@main-tauber-kreis.de. lra