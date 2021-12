Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aus dem Weikersheimer Gemeinderat - Gremium bringt mehrere Pläne auf den Weg / Schulen beteiligen sich an „Aktion Stolpersteine“ / Analyse für Fußgängerbrücke Weikersheim: Neue Bauplätze in Kernstadt und Dörfern

Baugebiete in der Kernstadt, in Schäftersheim und fürs Handwerk in Nassau – und ein erster Schritt für eine neue Fußgängerbrücke am Bahnhof. Der Gemeinderat Weikersheim drückt auf weiter die Tube.