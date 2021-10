Die Kämmerin berichtete von „erfreulichen Mehreinnahmen“ bei der Gewerbesteuer (826 000 Euro) und einem Plus bei der Finanzzuweisung in Höhe von 122 000 Euro vonseiten des Landes.

Die Grundstücke in neu erschlossenen Gebieten gehen weg wie warme Semmeln: Ebenfalls ein vorzeitiges Plus von 1,76 Millionen Euro spülte die Vermarktung von solchen Bauplätzen in die Kasse – hier

...