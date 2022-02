Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Offizielle Amtseinsetzung - Weikersheimer Bürgermeister Nick Schuppert vor „vollem Haus“ in der Tauberphilharmonie verpflichtet Weikersheim: Mit Nick Schuppert ehrlich und offen zusammenarbeiten

Die Rednerliste war lang, die Worte freundlich – und die Tauberphilharmonie war „ausverkauft“. Nick Schuppert wurde am Dienstagabend in öffentlicher Gemeinderatssitzung vereidigt und damit offiziell in sein Amt als Bürgermeister eingesetzt.