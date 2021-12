Aus der Lagerhalle in den Kofferraum, mit dem Auto in die Gemeinde und dort zu den Orangenliebhabern und Spendern: Bezirksjugendreferent Friedemann Weller hat am Wochenende vier Tonnen Südfrüchte umgeschlagen. Mit im Bild die Ehrenamtliche Annegret Hein aus dem Weikersheimer Ortsteil Neubronn.

© Michael Weber-Schwarz