Schüler schnupperten Theaterluft

Röttingen. 160 Schüler aus drei Schulen konnten kürzlich „Backstage“ bei den Frankenfestspielen Röttingen Theaterluft schnuppern. Der Probenbesuch und die Backstageführung erlebten Schüler des Bildungszentrums Niederstetten, der Realschule Creglingen, der Gemeinschaftsschule Weikersheim und der Kraft-zu-Hohenlohe-Schule Weikersheim.

Zunächst gab es eine Backstageführung durch die Leiterin des Jungen Theaters, Frederike Faust mit Unterstützung des Technikers Stefan Mock. Hier konnten die Kinder und Jugendlichen einen Eindruck bekommen, wie es hinter einer professionellen Bühne zugeht und wie Theater überhaupt funktioniert.

Wozu dienen die Markierungen auf der Bühne? Wie funktioniert das Sprechen das mit den Microports? Wie kann man die Versenkung benutzen? Wie werden die Darsteller geschminkt? Wie viele Mitarbeiter werden hinter der Bühne benötigt? Die Schüler hatten viele Fragen, die alle ausführlich beantwortet wurden. Nach der Backstageführung ging es weiter in den Bauhof, zur Probebühne der Festspiele. Dort hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, dem Ensemble des Schauspiels „Baskerville“ beim Proben über die Schultern zu schauen. Danach durften die Schüler Regisseur Lars Wernecke und seinem Ensemble Löcher in den Bauch fragen mit Fragen wie: Wie wird man Schauspieler? Seid ihr auch im Fernsehen? Wolltet ihr das schon immer machen? Die zwei spannenden Vormittage gingen viel zu schnell zu Ende. Die Leiterin des Jungen Theaters Frederike Faust zeigte sich glücklich, „dass all das nun wieder möglich ist und wir die Kinder wieder ans Theater heranführen können, es erlebbar machen!“. Zum Abschluss ihrer Theatererfahrung werden die Schüler sich die Premiere des Sherlock-Holmes Schauspiels: „Baskerville“ am Donnerstag, 14. Juli anschauen.