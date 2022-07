Im Verein für kulturellen Reichtum gesorgt

Walldürn. Alljährlich würdigt der Badische Sportbund das ehrenamtliche Engagement in den Vereinen. Aus diesem Grund fand am Donnerstagabend im „Haus der offenen Tür“ in Walldürn ein Ehrungsabend des Badischen Sportbundes Nord für die drei Sportkreise Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim statt. Es wurden 17 Menschen, die sich um den Sport verdient gemacht haben, mit der goldenen Ehrennadel des Badischen Sportbundes Nord von BSB-Ehrenpräsident Heinz Janalik ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn begrüßte der Vorsitzenden des BSB-Sportkreises Buchen, Manfred Jehle, neben den Ehrenamtlichen unter anderem den Ersten Landesbeamten des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, Bürgermeisterstellvertreter Fabian Berger, BSB-Ehrenpräsident Heinz Janalik, BSB-Geschäftsführer Michael Titze, den Sportkreisvorsitzenden des Sportkreises Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann und den stellvertretenden Sportkreisvorsitzenden des Sportkreises Mosbach, Manfred Beuchert. „Was lange währt, wird endlich wahr“, so Jehle. Nach zwei vergeblichen Anläufen 2020 und 2021, werde dieser Ehrungsabend nun endlich ausgerichtet. Das Corona-Virus habe die ganze Welt verändert und Sport sei in den letzten zwei Jahren zeitweise überhaupt nicht mehr oder nur bedingt möglich gewesen. Durch die Corona-Pandemie sei allen bewusstgeworden, welche Auswirkungen das Virus auf das Leben im Allgemeinen und die Sportwelt im Besonderen habe. Durch den „Lockdown“ sei vielen bewusst geworden, wie wichtig gemeinsames Sporttreiben für alle sei, so Jehle weiter. Viele Ehrenamtliche in den Vereinen hätten sich in den letzten zwei Jahren auch dadurch verdient gemacht, indem sie beispielsweise für die Risikogruppen den Einkauf und andere Botengänge übernommen hätten.

Die Region zusammenhalten

Diese Personen erhielten die goldene Ehrennadel Die goldene Ehrennadel des Badischen Sportbundes gibt es für mindestens 15 bis 20-jährige ehrenamtliche Vorstandstätigkeit in den Vereinen. Aus dem Sportkreis Buchen haben diese erhalten: Elisabeth Link (seit 1990 Schriftführerin), Peter Marquardt (seit 1996 Vorstandsmitglied und Gerätewart) und Martin Kautzmann (seit 1984 Zweiter Vorsitzender)vom TV 1848 Walldürn, Wolfgang Bundschuh (1997 bis 2019 Vorstandsmitglied, seit 2019 Vorsitzender) vom Karateverband Baden-Württemberg/Sportkarate Walldürn, Klaus Denninger (1988 bis 2019 Schatzmeister), Wolfgang Groß (1992 bis 1998 Jugendleiter, seit 1998 stellvertretender Vorsitzender) und Armin Schweizer (1988 bis 1992 Jugendleiter, 1992 bis 1998 stellvertretender Vorsitzender, seit 1998 Oberschützenmeister, 1988 bis 2003 Vorstandsmitglied) von der Schützengesellschaft Adelsheim, vom TSV Buchen Thomas Götzinger (1989 bis 2007 Vorstandsmitglied/Spartenleiter Basketball, seit 1996 stellvertretender Kassier) und Manfred Röckl (1999 bis 2007 Vorstandsmitglied/Spartenleiter Handball, 2008 bis 2014 Beisitzer, seit 2013 stellvertretender Vorsitzender). Aus dem Sportkreis Mosbach: Vom Ski-Club Schloßberg-Obrigheim Bettina Knörzer (1998 bis 2002 Jugendleiterin, 2002 bis 2004 Kassenwartin, seit 2004 stellvertretende Vorsitzende), vom Boule-Sport-Club Sattelbach Jürgen Hauser (seit 1999 Vorsitzender) und Werner Simon (seit 1996 Schriftführer), vom VfB Mosbach-Waldstadt Thomas Seifert (1997 bis 1998 Beisitzer, 1999 bis 2019 Schatzmeister), sowie von der SpVgg Rittersbach Roland Zimmermann (2000 bis 2020 Schriftführer/Pressewart). Aus dem Sportkreis Tauberbischofsheim: Vom TV Sachsenflur Nora Derr (1992 bis 2018 Schriftführerin) sowie vom TSV Schwabhausen Bettina Karl (1990 bis 1992 Beisitzerin und von 1997 bis 2019 Schriftführerin) und Werner Kaibel (seit 1990 Hauptkassier). Ferner wurde Helmut Ebert vom TSV Buchen (2013 bis 2022 stellvertretender Sportkreisvorsitzender des Sportkreises Buchen, 2015 bis 2022 kommissarischer Sportabzeichenobmann im Sportkreis Buchen) mit der BSB-Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. ds

Abschließend kam er auf die Menschen zu sprechen, die in den drei Sportkreisen Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim über Jahrzehnte ehrenamtlich tätig gewesen seien, ohne das zu müssen und deshalb ausgezeichnet werden sollten. Sie seien es, die in ihren Vereinen für den kulturellen Reichtum sorgen und dieses Land und diese Region zusammenhalten würden. Diese Menschen seien es, die Einheit stiften würden – und das jeden Tag aufs Neue, lobte der Vorsitzende. „Hierzu sind aktive Menschen erforderlich, die Verantwortung übernehmen, ohne dabei an den persönlichen Vorteil zu denken. In den Vereinen der drei Sportkreise Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim sind solche Menschen zu finden.“

Mehr zum Thema Laudatio Ehrenamtler als tragende Säulen des Vereins Mehr erfahren Sportkreis Buchen 649 Sportabzeichen wurden 2021 abgelegt Mehr erfahren Festbankett Wichtiger Grundpfeiler des dörflichen Lebens Mehr erfahren

Der 1. Landesbeamte des Neckar-Odenwald-Kreises, Dr. Björn-Christian Kleih, übermittelte allen Anwesenden die besten Grüße des Neckar-Odenwald-Kreises und des verhinderten Landrates Dr. Achim Brötel. Mit Ehrfurcht und Bewunderung blicke er auf zu den Menschen, die viele Jahre im Vorstandsamt auf dem Buckel hätten.

Der Vereinssport als gesellschaftlicher Integrationsmotor sei kein Selbstläufer. Er brauche tüchtige „Maschinistinnen und Maschinisten“. Er brauche Frauen und Männer, die wissen würden, wie das Getriebe eines Vereins funktioniere. 16 dieser Menschen seien an diesem Abend vor Ort, weshalb er sich, auch vonseiten des Neckar-Odenwald-Kreises und des Main-Tauber-Kreises, für ihren Einsatz bedankte.

Bedeutung des Ehrenamts

Auch Bürgermeisterstellvertreter Fabian Berger überbrachte Grüße des verhinderten Bürgermeisters Markus Günther. In seiner Rede ging er vor allem auf die Bedeutung des Ehrenamtes in den Vereinen und auf die besondere Bedeutung der Jugendarbeit ein und dankte den 17 Anwesenden für ihr vorbildliches, ehrenamtlichem Engagement. Er gratulierte allen Ehrenamtlern zu dieser besonderen Auszeichnung.

Nach der Laudatio von BSB-Ehrenpräsidenten Heinz Janalik (siehe gesonderter Bericht) nahm dieser die Ehrung der 17 langjährigen und verdienten Ehrenamtlichen aus den drei Sportkreisen Buchen, Mosbach und Tauberbischofsheim vor.

Nach einem weiteren musikalischen Programmbeitrag des Akkordeon-Trios mit dem „Musette-Walzer“ von Otto Eckelmann und kurzen Schluss- und Dankesworten klang der offizielle Teil dieses BSB-Ehrungsabends in Walldürn harmonisch aus. ds