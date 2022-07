649 Sportabzeichen wurden 2021 abgelegt

Walldürn. Ein Resümee über das Sportabzeichenjahr 2021 zog am Freitag der Kreissportabzeichenobmann des Sportkreises Buchen, Helmut Ebert, bei der Jahrestagung der Vereins- und Schulsportabzeichenprüfer im Gasthof „Zum Engel“ in Walldürn.

Mit dem Gesamtergebnis von 649 Sportabzeichenverleihungen im Jahr 2021 lag der Sportkreis Buchen Pandemie-bedingt um 178 Sportabzeichen unter dem Ergebnis von 2020. Bei den Schülern/Jugendlichen waren es 446 Sportabzeichenverleihungen (minus 163), bei den Erwachsenen 203 Sportabzeichenverleihungen (minus 15). Den Hauptanteil an der Jahresbilanz 2021 im Sportkreis Buchen trugen wiederum die Schulen bei.

Grußworte

Nach Grußworten von Markus Kreis als Vertreter der Stadt Walldürn, vom Sportkreisvorsitzenden Manfred Jehle (Buchen) sowie dem Vorsitzenden des TV Walldürn, Leo Kehl, nahm der kommissarische Sportabzeichenobmann im Sportkreis Buchen, Helmut Ebert, die Ehrung von langjährigen, erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen vor.

Geehrt wurden für das jeweils 25. Erwachsenen-Sportabzeichen Gunter Erg (FC Viktoria Hettingen), Heinrich Hartmann (TSV Buchen), Jeanette Hagenbuch (TSV Rosenberg) und Joachim Farrenkopf (Freizeitsportclub Hornbach), für das jeweils 30. Erwachsenen-Sportabzeichen Gerhard Heilig (TSV Buchen) und Michael Peschel (TSV Buchen) sowie für das 35. Erwachsenen-Sportabzeichen Johann Ziegltrum (TV Walldürn).

Ausgezeichnet wurden darüber hinaus langjährige Sportabzeichenprüfer: Für zehn Jahre Tanja Mittner-Balles (Grundschule Walldürn), für jeweils 15 Jahre Miriam Schäfer (TSG Reisenbach) und Christine Söhner (TSG Reisenbach) sowie für 50-jährige Prüfertätigkeit Bernd Stieglmeier (TV Walldürn).

In seinem Jahresbericht gab Kreissportabzeichenobmann Helmut Ebert folgende Bilanzzahlen bekannt: Im Gesamtbereich des Badischen Sportbundes (Nordbaden) war 2021 bei insgesamt 8551 verliehenen Erwachsenen- und Jugend- sowie Schülersportabzeichen im Vergleich zum Vorjahr 2020 (8488 Sportabzeichen) ein Plus von 63 Sportabzeichen (plus 0,74 Prozent) zu verzeichnen.

Familien mit von der Partie

Im Sportkreis Buchen war das Ergebnis des Sportabzeichenjahres 2021 mit 649 Schüler-/Jugend- und Erwachsenen-Sportabzeichen im Vergleich zum Vorjahr 2020 mit damals 827 verliehenen Sportabzeichen um 178 Sportabzeichen (minus 21,52 Prozent) schlechter, wobei bei den Jugendlichen/Schülern ein Minus von 163 Sportabzeichen und bei den Erwachsenen ein Minus von 15 Sportabzeichen zu verzeichnen war.

Gemessen an den effektiven Sportabzeichen-Verleihungszahlen innerhalb des Gesamtbereichs des Badischen Sportbundes Nord mit seinen neun Sportkreisen rangierte der Sportkreis Buchen im zurückliegenden Sportabzeichenjahr hinter den Sportkreisen Tauberbischofsheim (1443 Sportabzeichen), Karlsruhe (1393), Mannheim (1064), Heidelberg (919), Mosbach (873), Pforzheim (824), Bruchsal (717) sowie Sinsheim (669) mit den 649 Sportabzeichen auf dem 9. Platz.

Am Familien-Sportabzeichenwettbewerb 2021 des Badischen Sportbundes beteiligten sich aus dem Sportkreis Buchen 20 Familien mit 71 erfolgreichen Absolventen aus den Sportvereinen FC Hettingen (10), TV Walldürn (5) TSV Buchen (3), SV Osterburken (1) und TSV Rosenberg (1) - 4 Familien mit jeweils 5 Familienangehörigen, drei Familien mit jeweils vier sowie 13 Familien mit drei Familienangehörigen.

Den Hauptanteil an dem für den Sportkreis Buchen erzielten Gesamtergebnis hatten wiederum die Schulen, die die überwiegende Anzahl an erfolgreichen Sportabzeichenabsolventen stellten. Insgesamt wurden an sechs Schulen im Bereich des Sportkreises Buchen Sportabzeichenprüfungen abgenommen, die sich alle an dem auf Oberschulamtsebene ausgeschriebenen und durchgeführten Schulsportabzeichenwettbewerb 2021 beteiligten.

Die Platzierungen: In der Gruppe A der Schulen mit bis zu 150 Schülern belegte im Sportkreis Buchen die Grundschule Rosenberg mit 31 Prüfungen bei 49 Schülern und damit prozentual gerechnet mit 63,3 Prozent den 1. Platz, die Grund- und Werkrealschule Höpfingen mit 29 Prüfungen bei 74 Schülern und damit prozentual gesehen mit 39,2 Prozent den 2. Platz, und die Grundschule Rippberg mit neun Prüfungen bei 54 Schülern und damit prozentual gerechnet mit 16,7 Prozent den 3. Platz; in der Gruppe B der Schulen mit 151 bis 300 Schülern kam der Walter-Hohmann-Schulverband Hardheim mit 114 Prüfungen bei 248 Schülern und damit prozentual gerechnet mit 46,0 Prozent auf den 1. Platz, und die Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn mit 126 Prüfungen bei 295 Schülern und damit prozentual gerechnet mit 42,7 Prozent auf den 2. Platz; in der Gruppe D der Schulen mit 501 und mehr Schülern schließlich belegte das Burghardt-Gymnasium Buchen mit 15 Prüfungen bei 1070 Schülern und damit prozentual gerechnet mit 1,4 Prozent den 1. Platz.

Bei den Vereinen nahmen im Sportabzeichenjahr 2021 von 126 Sportvereinen des Sportkreises Buchen zwölf das Sportabzeichen ab – ein Minus von drei Vereinen gegenüber dem Vorjahr.

Dabei führte der FC Viktoria Hettingen mit 88 Sportabzeichenverleihungen die Rangliste an, gefolgt vom TSV 1863 Buchen mit 68 auf Platz 2 und vom TV Walldürn mit 45 auf Rang 3.