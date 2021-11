Tauberbischofsheim: "Kröten" starten in die fünfte Jahreszeit

Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnete „Kröten“-Vizepräsident Michael Noe die Kampagne und vertrat den an „Männerschnupfen“ erkrankten Präsidenten Rüdiger Bilz. Deshalb war für Noe Reimen statt Relaxen angesagt – diesmal wollte er nämlich ganz gemütlich in die Kampagne starten, wie er den FN verriet. Und so stand er nun doch wieder ganz vorne und trug sein gelungenes Gedicht vor, in dem es unter

...