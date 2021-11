Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fasching - Vorbereitung der Wertheimer Vereine auf die „fünfte Jahreszeit“ laufen auf Hochtouren / Erste Aktionen am 11. und 13. November geplant Fasching in Wertheim: „Das kriegen wir schon irgendwie hin”

„Helau, All Heul und Hoppel, Hoppel – Zick Zack“: Am 11.11. startet die neue Faschingskampagne. Doch wie laufen die Vorbereitungen bei den Wertheimer Vereinen mitten in einer unberechenbaren Pandemie?