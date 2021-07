Die Zahl der Corona-Infektionen steigt wieder deutlich an. In ganz Deutschland, in Baden-Württemberg, im Main-Tauber-Kreis. Wo vor wenigen Wochen noch die Null stand – der Landkreis war zwischenzeitlich mit einem Inzidenzwert von 0,0 „Spitzenreiter“ im Land – gelten ab Sonntag schon wieder neue Einschränkungen.

Binnen weniger Tage stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder

...