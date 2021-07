Diskussion um Luftfilteranlagen: Regelmäßiges Lüften ist das A und O

In einem Zimmer im Neubau der Grundschule Wertheim-Nassig sitzen 25 Kinder in Halbkreisen um die Tafel herum. Es ist kurz nach 10 Uhr am Montag, die Viertklässler sind gerade aus der Pause zurückgekommen und haben nun Englisch. Während sie darüber diskutieren, wie die Hunde von Queen Elizabeth heißen, brummt an der Wand neben der Tafel ein großer schwarzer Kasten vor sich hin. Es ist eine

...