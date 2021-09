Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kraftstoff aus Ökostrom - Info-Tour durch Deutschland machte am Dienstag Station in Tauberbischofsheim und Buchen / Benziner und Diesel könnten betankt werden Mit E-Fuels in eine klimaneutrale Zukunft

Peter Herm (rechts) und Dr. Lorenz Kiene befüllen in Tauberbischofsheim erstmals einen Pkw mit E-Fuel-Kraftstoff, der beitragen soll, CO-Emissionen effektiv zu senken. MdB Nina Warken (links) unterstützt solche Pläne. © Klaus T. Mende