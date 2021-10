Die besorgniserregende Situation der Kindertagesstätten St. Elisabeth in Dittwar und St. Michael in Hochhausen sorgte in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag für reichlich Diskussionsstoff unter den Räten. Beide Einrichtungen können aufgrund erheblicher Mängel und Schäden in der Gebäudesubstanz auf Dauer nicht weiterbetrieben werden. Aus Sicht der Stadtverwaltung kommt für beide Gebäude

...