Die sichere Zukunft der beiden katholischen Kindertagesstätten St. Elisabeth in Dittwar und St. Michael in Hochhausen nimmt immer deutlichere Konturen an. Nachdem im Oktober die Entscheidung für einen Neubau beider Einrichtungen gefallen ist (die FN berichteten), hat der Gemeinderat in seiner Jahresabschlusssitzung am Mittwoch den Vorentwürfen für die beiden Neubau-Projekte bei einer

...