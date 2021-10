Die Anfechtung der Tauberbischofsheimer Gemeinderatswahl von 2019 durch eine Bürgerin aus dem Stadtteil Impfingen hatte in erster Instanz Erfolg. Das Verwaltungsgericht Stuttgart sieht deren Klage als begründet an – allerdings nicht in allen Punkten.

„Die Klägerin ist vorliegend nur insoweit einspruchsbefugt, als sie die Verletzung in ihren eigenen Rechten geltend macht“, heißt es im

...