Merchingen: Bis Weihnachten soll der neue Edeka fertig sein

Merchingen. „Die Leute sollen hier bis Weihnachten einkaufen können“, sagte Frank Zimmer, Geschäftsführer der RML 515 Grundstücksgesellschaft aus Remshalden, beim Spatenstich für den neuen Edeka-Markt am Ortsausgang von Merchingen optimistisch. Bereits seit Montag sind dort zahlreiche Lkw und Bagger im Einsatz, führen Erdarbeiten durch und liefern Schotter an. Alles, um den Neubau des geplanten Lebensmittelmarktes in Richtung Osterburken so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen.

Der Spatenstich für den Bau fand nun am Donnerstag statt. Gekommen waren neben Bürgermeister Ralf Killian, Architekt Werner Müller von Artek Baumanagement, Stefan Seydholdt vom ausführenden Bauunternehmen WS Gewerbebau auch der künftige Pächter des Marktes: Jochen Tischer mit seiner Frau Caroline. Er betreibt bereits drei andere Märkte in der Region. Neben Lauda und Walldürn ist „Edeka-Tischer“ auch im Nachbarort Osterburken zu finden. Daher sei es naheliegen gewesen, zukünftig auch den Markt in Ravenstein zu betreiben, erklärte er.

„Rekordverdächtig“

Bürgermeister Killian war hoch erfreut, dass es nun endlich losgehen könne, obwohl die zweijährige Umsetzungsphase durchaus „rekordverdächtig“ sei. „Wir haben die Einrichtung schon lange herbeigesehen“, sagte er auf der Baustelle im Ahornweg. Zwar habe es in Merchingen bereits einen kleinen Edeka-Markt im Ort gegeben, doch dieser hatte vor Jahren geschlossen. „Außer Bäcker und Metzger haben wir wenig Lebensmittelversorgung in Ravenstein. Daher ist es ein Glücksgriff, nun einen Vollsortimenter zu bekommen“, erklärte er.

Standort in Merchingen

Da Merchingen der einwohnerreichste Ort der Baulandkommune ist, hatte man sich schnell für einen Bau dort entschieden. Außerdem könnte der Markt von der Nähe zur Autobahn profitieren, ist sich Killian sicher.

„Es war kein einfacher Weg bis zur Baugenehmigung, aber der Markt ist für die langfristige Lebensmittelversorgung Ravensteins einfach genial“, hob das Stadtoberhaupt hervor. Bereits 2020 hatte man Ausschau nach einem Discounter oder Supermarkt gehalten. Die Vorgespräche mit einzelnen Projektentwicklern waren auch immer gut gelaufen, erinnerte er sich. Doch als es an die Umsetzung ging, wurde aus dem Vorhaben nichts mehr. „Am 15. Februar 2020 gab es dann den entscheidenden Durchbruch: Frank Zimmer kam auf die Stadt zu und hat uns eine Einzugsgebietsstudie vorgestellt, die uns überzeugt hat“, sagte Killian. So entschied man sich, den Bau des Lebensmittelmarktes mit der RML 515 Grundstücksgesellschaft als Investor anzugehen. Doch bevor es losgehen konnte, mussten noch einige Hürden genommen werden: Neben dem Aufstellen des Bebauungsplans musste der Flächennutzungsplan entsprechend geändert werden und gleichzeitig wurde der Bauantrag gestellt. Auch Gespräche mit den Grundstückseigentümern standen an.

„Ich freue mich auch darüber, dass Jochen Tischer als Betreiber den Zuschlag von Edeka bekam“, fügte er hinzu und verwies auf die Nähe nach Osterburken. Abschließend bedankte er sich noch einmal bei allen Beteiligten und wünschte eine gute und erfolgreiche Bauzeit. Diesem Wunsch schloss sich Frank Zimmer an.

Das ist geplant

Das Grundstück, auf dem der Edeka-Markt Tischer entsteht, ist knapp 9000 Quadratmeter groß und liegt am Ortsausgang von Merchingen in Richtung Osterburken. Die Marktfläche soll etwa 2000 Quadratmeter betragen. Auf dem Grundstück finden später etwa 100 Pkw Platz. „Neben dem Lebensmittelmarkt mit Fleischtheke soll es ein Bäckereicafé geben“, erläutert Zimmer die Planungen. Der Laden ähnelt dann einem der Edeka-Märkte in Dallau oder Schefflenz. Insgesamt sollen mit dem breiten Angebot circa 30 neue wohnortsnahe Arbeitsplätze geschaffen werden.