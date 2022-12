Amtszeit geprägt von Aufbau und Ausbau

Merchingen. Bei einem kleinen Festakt, der nach einem Dienstnachmittag der Abteilung Merchingen stattfand, wurde dem Ehrenmitglied Heinrich Schimmel für seine 75-jährige Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr Ravenstein, Abteilung Merchingen, eine besondere Ehrung zuteil. Der Kommandant der Alterswehr Werner Attinger, der einst das Amt des Abteilungskommandanten von Heinrich Schimmel übernommen hatte, berichtete in seiner Laudatio über dessen unermüdliches Schaffen in der ganz zu Beginn noch eigenständigen Feuerwehr Merchingen. Schimmel, der bereits zuvor schon im Verwaltungsrat tätig war und seit 1972 das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten innehatte, wurde 1976 zum Abteilungskommandanten gewählt. Er übernahm damit eine tatkräftige Abteilung, die jedoch nur wenige finanzielle Rücklagen hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Amtszeit war geprägt vom zielstrebigen Auf- und Ausbau sowohl der Rücklagen als selbstverständlich auch des Inventars sowie der Mannschaft. In bester Erinnerung bleibe das Fest zum 50-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Merchingen, welches 1977 in jeglicher Hinsicht überaus erfolgreich gewesen war.

1979 wurde zudem ein fabrikneues Löschgruppenfahrzeug LF8 in Merchingen stationiert, Bei der 1987 anstehenden Wahl des Kommandanten stellte Heinrich Schimmel sein Amt zur Verfügung, diente aber unter dem neuen Kommandanten Werner Attinger bis 1992 noch als sein Stellvertreter.

Mehr zum Thema Abteilungswehr Götzingen Floriansjünger wurden zehn Mal alarmiert Mehr erfahren Gratulation zur bestandenen Prüfung Große Bereitschaft zur Weiterbildung bei der Limbacher Wehr Mehr erfahren Fortbildung Einsatz einer Wärmebildkamera ist das A und O für Rettungskräfte Mehr erfahren

Der Jubilar kommt damit auf 20 Dienstjahre im vordersten Führungsgremium der Feuerwehrabteilung.

Attinger verlas die Ehrenurkunde und überreichte diese unter dem Applaus der Feuerwehrmänner zusammen mit einem Präsent an Heinrich Schimmel, der in seinen Dankesworten davon berichtete, wie mitgliederstark die Abteilung, wie erfolgreich die Kameradschaftsabende und auch die Festivitäten in seiner langen Amtszeit waren. Er berichtete auch über die Herausforderungen.

Heinrich Schimmel bedankte sich für die Anerkennung und die besondere Ehrung. F