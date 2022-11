Große Bereitschaft zur Weiterbildung bei der Limbacher Wehr

Limbach. Vielfältige Aus- und Fortbildungen wurden auch in diesem Jahr von Kameraden aus den sieben Abteilungen der Limbacher Gesamtwehr absolviert. Bürgermeister Thorsten Weber und Kommandant Karl Wendel gratulierten den Floriansjüngern zum jeweiligen Bestehen der Prüfung.

So hatte Simon Sanns von der Abteilungswehr Balsbach die Ausbildung zum Gruppenführer erfolgreich absolviert. Thomas Wollner von der Abteilungswehr Heidersbach absolvierte in 35 Stunden den Lehrgang zum Maschinisten.

Grundlage für weitere Karriere

Die Grundlage für die weitere Karriere in der Feuerwehr legten Leon Schwing von der Abteilungswehr Balsbach, Markus Groß von der Abteilungswehr Krumbach und Patrick Hartmann von der Abteilungswehr Limbach mit dem Lehrgang zum Truppmann 1. Dieser umfasste insgesamt 96 Stunden und beinhaltete auch die Funkausbildung.

Mit einem normalen Führerschein sind nicht mehr alle Feuerwehrfahrzeuge zu fahren. Auch das in diesem Jahr neu beschaffte Fahrzeug für die Abteilungswehr Balsbach zählt dazu. Aus diesem Grund haben Patrick Eppel, Simon Sanns, Christian Klotz und Daniel Schwing den Feuerwehrführerschein gemacht. Als Fahrlehrer fungierte der dafür zugelassene Balsbacher Abteilungskommandant Christian Allabar, der die fahrpraktische Ausbildung mit den vier Prüflingen absolvierte. Den theoretischen Teil und die Prüfungsfahrt übernahm Kommandant Karl Wendel. Bürgermeister Weber bedankte sich auch bei Christian Allabar und Karl Wendel für ihre Tätigkeiten rund um den Feuerwehrführerschein. Karl Wendel und Thorsten Weber schlossen mit Dankesworten an die Teilnehmer an einem Türöffnungsseminar, das von den Rouven Christ von der Abteilungswehr Krumbach sowie Patrick Eppel und Simon Sanns (Balsbach) besucht wurde.