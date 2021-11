Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am 20. November - Öffentliche Begehung mit dem Gemeinderat und interessierten Bürgern / Anregungen und Ideen werden in einem Workshop diskutiert Beim Rundgang das Potenzial des Bahnhofsareals von Osterburken ausloten

Eine öffentliche Begehung des erweiterten Bahnhofsareals findet am 20. November in Osterburken statt. Anschließend werden in einem „Bürgercafé“ Ideen für die Zukunft des Gebiets besprochen.