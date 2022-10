Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landwirtschaftspolitik - Cem Özdemir ging schon vor Veranstaltungsbeginn in Niederstetten auf demonstrierende Landwirte zu. „Dinge gemeinsam angehen, Bauern unterstützen“. Gut informiert präsentiert Zu Gast in Niederstetten: Minister will Ertragssicherheit und Biodiversität

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir kam nach Niederstetten und stellte sich den Problemen der Landwirte – vor und in der Halle.