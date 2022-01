Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Literatur und Geschichte - In Rothenburg ob der Tauber erinnert eine Mauer-Spendentafel an die „Königin des Kitschromans“ – Hedwig Courths-Mahler Rothenburg: Spendentafel erinnert an „Königin des Kitschromans” Hedwig Courths-Mahler

Gemessen an den Auflagen kann sie bis heute als erfolgreichste Schriftstellerin Deutschlands gelten. An die Herz-Schmerz-Autorin Hedwig Courths-Mahler erinnert in Rothenburg ob der Tauber ein Spendenstein.