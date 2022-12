„Gesellschaftliches Leben nimmt Fahrt auf“

Igersheim. In der Gemeinde Igersheim ist eigentlich zu jeder Zeit des Jahres einiges geboten – und nach mehr als zweijähriger Corona-Pause kehrt in vielen Bereichen immer mehr Normalität ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anlässlich des Jubiläums 50 Jahre Gemeinde Igersheim sind im zu Ende gehenden Jahr in Bernsfelden, Harthausen und Neuses erfolgreiche Dorffeste durchgeführt worden. Ebenso hat das Igersheimer Gassenfest ein gelungenes Comeback geschafft, das in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll. Die Dorfplatz-Einweihung in Neuses, das Adventsfest in Igersheim sowie die beiden Dorfflohmärkte des Bürgernetzwerkes waren jeweils auf eine gute Resonanz gestoßen.

Markt etabliert sich

„Das gesellschaftliche Leben nimmt nun wieder Fahrt auf“, freut sich Bürgermeister Frank Menikheim im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Hierzu zähle auch der regelmäßige Wochenend-/Feierabendmarkt, der auf dem besten Wege sei, sich fest im Jahreskalender zu etablieren. Stolz könne man in der Kommune auch über die Fertigstellung eines Imagefilms sowie über die Teilnahme der Kommune der Kommune am „Stadtradeln“ sein, wobei Igersheim die meisten Kilometer aller Landkreiskommunen absolviert habe.

Mehr zum Thema Jahresrückblick Für Freudenberg wichtige Projekte auf den Weg gebracht Mehr erfahren „Baukultur Hohenlohe-Tauberfranken“ Beispielhafte Gebäude für Funktionalität und Nachhaltigkeit Mehr erfahren

„Nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns die Flüchtlingsarbeit – Unterbringung, Solidaritätskundgebung, Organisation von Sach- und Geldspenden,Hilfsangebote – über das ganze Jahr sehr beschäftigt“, blickt der Rathauschef weiter auf das zu Ende gegangene Jahr 2022 zurück. Zudem habe man den Fokus noch stärker als sonst auf das Thema Energieeinsparung und Klimaschutz gelenkt. „Die Fokusberatung Klimaschutz wurde mit Workshops und Sitzungen des Lenkungskreises durchgeführt. Sie war bereits vorher vom Gemeinderat als Ziel beschlossen worden.“

Seit dem Frühjahr arbeite die Gemeinde gemeinsam mit der Hochschule Heilbronn an der Erstellung eines Tourismuskonzepts (noch nicht fertiggestellt), so der Rathauschef. Hierzu habe es Workshops und mehrere interne Termine gegeben – man sei auf einem guten Weg.

„Im baulichen Bereich ist vor allem die Fertigstellung der Erlenbachhalle – ausgenommen die Außenanlagen – zu nennen“, führt das Gemeindeoberhaupt weiter aus. Das Ergebnis könne sich wahrlich sehenlassen. „Es ist geplant, im nächsten Jahr einen ,Tag der offenen Tür’ abzuhalten.“

Des Weiteren seien im Gesundheitszentrum in der ehemaligen Grundschule weitere Praxen und Flächen nach dessen Fertigstellung in Betrieb genommen, zuletzt die Apotheke. „Zum 1. Januar 2023 folgt noch eine Praxis für Neurologie“, hat Bürgermeister Frank Menikheim gute Nachrichten. Zwei Praxisflächen mit etwa 85 Quadratmeter seien noch frei. „Die Einweihung des Gesundheitszentrums und ein ,Tag der offenen Tür’ ist im Frühjahr geplant.“