Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten - Katastrophenhilfe im Ahrtal und im Landratsamt / Afghanistan beendet, neuer Einsatz in Mali/Afrika Bundeswehr in Niederstetten: Weitere 100 Millionen Euro werden investiert

Im Sommer halfen die Soldaten aus Niederstetten im Ahrtal, in Afghanistan waren und in Mali sind sie im Einsatz. Der Bundeswehrstandort übernimmt vielfältige Aufgaben und deshalb werden weitere 100 Millionen Euro vor Ort investiert.