Verkehr durch Drückjagd beeinträchtigt

Mudau/Limbach. In den Eigenjagdbezirken der Stiftung Schönung und den gemeinschaftlichen Jagdbezirken der Teilorte der Gemeinden Limbach und Mudau sowie Einbach findet am Samstag, 29. Oktober, eine revierübergreifende Drückjagd statt. Waldbesucher werden grundsätzlich gebeten, an diesem Jagdtag bis rund 15 Uhr auf Spaziergänge in den betroffenen Waldgebieten zu verzichten. An den jeweiligen Waldeingängen wird nochmals durch Schilder auf die Jagd hingewiesen.

An diesem Tag besteht zwischen 8 und 15 Uhr auf den Straßen eine erhöhte Gefahr von plötzlich schnell die Fahrbahn überquerenden Hunden und Wildtieren. Folgende Strecken sind von 8 bis 14 Uhr komplett gesperrt: der Ortsverbindungsweg zwischen Wagenschwend und Krumbach, der Ortsverbindungsweg zwischen Balsbach und Krumbach sowie die L615 zwischen Laudenberg und Langenelz. Der Busverkehr ist davon nicht betroffen.

Auf folgenden Strecken wird aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt: L 584 zwischen Krumbach und Limbach, L 525 zwischen Robern und Wagenschwend, L 524 zwischen Wagenschwend und Scheidental und zwischen dem Abzweig Waldauerbach und Mudau, K 3922 von Balsbach bis zur L 524, K 3923 zwischen Balsbach und Laudenberg, L 523 zwischen Langenelz und B 27.