DHBW Mosbach: Den Druck in Richtung Stuttgart erhöhen

Der Campus der DHBW Mosbach reicht nicht mehr für die Anzahl der Studenten aus, deshalb kämpfen die Verantwortlichen seit Jahren für ein Baukompetenzzentrum, welches im ehemaligen Obertorzentrum in Mosbach entstehen könnte. Der Kreistag stimmte am Mittwoch einem Resolutionsentwurf zu, der alsbald an die Regierung geschickt werden soll.

