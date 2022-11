Bei den Floriansjüngern läuft es

Leibenstadt. Bei der Abteilungswehr Leibenstadt läuft es. Das war den Berichten bei der Abteilungsversammlung zu entnehmen. Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Patrick Schneider gedachte man dem verstorbenen Oberlöschmeister Hans Schulek.

Die 16 gut ausgebildeten Mitglieder der Einsatztruppe wurden zu 19 Einsätzen alarmiert und haben 14 Übungen absolviert. Aufgaben, wie Brandbekämpfung, Personenrettung und Türöffnung, wurden an interessanten Übungsobjekten, wie dem alten Schulhaus, einem verrauchten Sportheim, der alten Eckenberghalle oder an privaten Gebäuden durchgeführt.

Auch an den zusätzlichen Übungen der Gesamtwehr für Atemschutzgeräteträger, der Handhabung des Halligan Tool (Türöffnung) oder der Brandbekämpfung am Bauhof Adelsheim hat man teilgenommen. Für die Planung und Durchführung der vielseitigen Übungen bedankten sich die Aktiven bei Abteilungskommandant Patrick Schneider, Gruppenführer Micha Böttcher, Stadtkommandant Daniel Balles und seinem Stellvertreter Holger Schwab.

Viel Lob erhielt die vor Jahren getroffene Entscheidung, dass bei Brandalarm die Wehren Adelsheim, Sennfeld und Leibenstadt gemeinsam ausrücken.

Neben acht Alterswehrkameraden zählen auch zwölf Mitglieder der Jugendfeuerwehr zur Abteilungswehr Leibenstadt. Linus Seemann knüpfte hier mit seinem Bericht nahtlos an seine Vorgänger an und erinnerte an zahlreiche Aktivitäten. Ein toller Erfolg für Jung und Alt, war die Wasserrutsche beim Feuerwehrfest.

Kassier Jörg Martin vermeldete positive Zahlen. Ihm wurde von Christopher Böhm eine ordnungsgemäße Kassenführung bescheinigt. Nach der Entlastung der Wehrführung erfolgte die Verabschiedung von Werner Friedlein in die Alterswehr. Bei den Ehrungen bestand Nachholbedarf aus dem Vorjahr, in Form der Übergabe des Ehrenzeichens und der Urkunde für Christopher Böhm, Matthias Kopp, Christian Steiner, Daniel Zimmermann und Marcel Zimmermann für jeweils 15 Jahre Feuerwehrdienst sowie an Patrick Schneider (25 Jahre).

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe verwies in seinen Grußworten auf die zukünftigen Herausforderungen wie E-Mobilität und Photovoltaikanlagen. Der stellvertretende Ortsvorsteher Mathias Becker, die stellvertretende Stadtkommandantin Jutta Kunze, Claudia Steiner vom Gesangverein und Karl-Heinz Barth von der evangelischen Kirchengemeinde lobten die gute Zusammenarbeit.