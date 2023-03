Abteilungswehr Limbach zog Bilanz

Limbach. Nach fast drei Jahren coronabedingter Zwangspause war es Josef Bangert, Kommandant der Limbacher Abteilungswehr, eine Freude, wieder eine ordentliche Generalversammlung abhalten zu können.

Zunächst ließ er die vergangenen 17 Jahre als Abteilungskommandant Revue passieren. In dieser Zeit gab es verschiedene Großschadenslagen aber auch Erfreuliches wie die Gründung der Jugendfeuerwehr, die Beschaffung der neuen Fahrzeuge und insbesondere der Bau des neuen Feuerwehrhauses. Bangert war mit der Werbung neuer Mitglieder in den vergangenen Jahren überaus zufrieden.

Kassierer Daniel Krämer berichtete von einem gesunkenen Kassenstand während der Corona-Zeit, aber auch von guten Umsätzen während den Festen im vergangenen Jahr. So habe sich die Kasse wieder erholt. Achim Schwab und Joachim Weis attestierten ihm eine solide Kassenführung.

Anschließend wurde die Chronik der vergangenen drei Jahre verlesen. Es wurde über die Einsätze und auch alle Feierlichkeiten berichtet.

Lydia Ebermann berichtete von der Jugendfeuerwehr, welche aktuell aus 25 Kindern und sechs Betreuern besteht, sowie von der neu gegründeten Kinderfeuerwehr mit 30 Mädchen und Jungen und fünf Betreuern. Die Lust auf das gemeinsame Üben sei bei den Kindern sehr groß, an den Übungen würden stets mehr als 25 Kinder teilnehmen. Ebermann betonte die Wichtigkeit der Jugendarbeit und hob hervor, dass im laufenden Jahr bereits drei Jugendliche von der Jugendfeuerwehr in die aktiven Abteilungen gewechselt sind.

Bürgermeister Thorsten Weber lobte die hohe Einsatzbereitschaft, die gute Übungsbeteiligung wie auch den Willen zur Weiterbildung. Er betonte, wie wichtig eine zeitgemäße Ausstattung der Feuerwehr sei und welch eine wichtige Funktion das neue Feuerwehrhaus erfülle. Gesamtkommandant Karl Wendel dankte Abteilungskommandant Bangert für dessen Engagement.

Die Abteilung Limbach habe sich in den vergangenen Jahren immer weiter zu einer unverzichtbaren Stützpunktwehr entwickelt, in der die Gerätewarte aller Abteilungen gemeinsame Prüfungen durchführen können, der Atemschutz koordiniert wird, die Melder programmiert werden, Ausbildungen absolviert werden können und auch viele Online-Angebote stattfinden.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe berichtete von einem großen Interesse der Jugend an den Blaulichtorganisationen und hier speziell der Feuerwehr. Er hob die Wichtigkeit der Nachwuchsarbeit in den Vordergrund und sah Limbach mit 55 Kindern hier sehr gut aufgestellt.

Noe schloss seine Worte mit der Ehrung von Tobias Friedel für 15 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Michael Genzwürker, hatte die Ehre, Wolfgang Roos für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zu ehren.

Michael Genzwürker berichtete in seinen Grußworten von rund 1000 Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren des Kreises. Er betonte darüber hinaus, dass bei einer Studie zur „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ keine Übergriffe im Bereich des Landkreises bekannt seien. Zum Schluss erinnerte er an das Jubiläum des Kreisfeuerwehrverbands.

Anschließend wurden Alexander Schiller, Finn Strunze, Jan Strunze, Skylar Dormuth, David Connell, Sebastian Braach, Michael Lamminger, Patrick Hartmann, Emat Al Boucari, Lydia Ebermann und Andreas Schmitt per Handschlag in die Limbacher Feuerwehr aufgenommen.

Nachdem die Beförderungen vollzogen waren, wurde der Vorstand auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig entlastet.

Nach so langer Zeit ohne Generalversammlung mussten einige Positionen in der Feuerwehrführung neu gewählt werden. In geheimen Wahlen wurden Josef Bangert erneut als Kommandant und Tobias Ludäscher als sein Stellvertreter mit überragenden Wahlergebnissen gewählt. Anschließend wurde Marc Gramlich in Doppelfunktion als Schriftführer und Kassier gewählt. Der bisherige Feuerwehrausschuss wurde per Handzeichen bestätigt, wobei Daniel Krämer den aus dem Ausschuss ausscheidenden Kameraden Guido Bangert künftig ersetzt.

Abteilungskommandant Bangert gab noch einen kurzen Ausblick und schloss die Versammlung mit dem Leitspruch der Feuerwehr: „Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr.“