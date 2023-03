Erstmals die 1000-Mitglieder-Marke geknackt

Hettingen. Zwei Ehrungen, der unterhaltsame Jahresrückblick und die notwendigen Regularien bestimmten das Programm der kurzweiligen Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr Neckar-Odenwald-Kreis im Hettinger Lindensaal am Freitagabend.

Kreisjugendfeuerwehrwartin Pamela Hollerbach begrüßte dazu die Jugendsprecher und Delegierten der Jugendfeuerwehren aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sowie einige Ehrengäste aus den Reihen von Politik und Feuerwehr. Mit dem Totengedenken und der Feststellung der Beschlussfähigkeit nahm die Delegiertenversammlung ihren Anfang.

Kreisjugendwartin Pamela Hollerbach, die neu gewählten Kreisjugendsprecher, sowie die Fachgebietsleiter Joshua Mackert und Manfred Müller ließen unter der Moderation von Fachgebietsleiter Matthias Grimm die Veranstaltungen des letzten Jahres Revue passieren.

Dabei richteten sie das Augenmerk auf die erfreuliche Mitgliederentwicklung der Jugendfeuerwehren im Landkreis. Hier habe man mit 1028 Kindern und Jugendlichen erstmals „die 1000 knacken können, während man in den letzten Jahren immer knapp daran vorbeigeschrammt sei“, so Hollerbach.

Bürgermeister Roland Burger wertete es in seinem Grußwort als gutes Zeichen, „dass wir uns wieder ohne Einschränkungen treffen dürfen.“ Corona sei ein schwerer Einschnitt für die Jugendfeuerwehren gewesen und die Sorge groß, dass die Arbeit im Nachwuchsbereich einbricht. „Aber wir freuen uns dass es gut weiter geht und sind als Gemeinden gefordert, uns für unsere Feuerwehren einzusetzen und sie zu unterhalten“, so Burger weiter.

Der erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih, der Landrat Dr. Achim Brötel vertrat, drückte seine Wertschätzung und Dankbarkeit aus, dass die Kindergruppen und Jugendfeuerwehren den Nachwuchs an die Feuerwehrarbeit heranführen. „Auch in unserem Haushalt nehmen die Feuerwehr-Merchandising-Artikel durch unsere beiden Kinder immer mehr zu“. Die Gesellschaft profitiere von der attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung bei der Feuerwehr. „Hoffentlich erfahren noch mehr Jugendliche, wie interessant es bei den Jugendfeuerwehren ist.“

Kassier Holger Münch berichtete über eine gute Finanzlage und legte den Kassenbericht für 2022 und den Wirtschaftsplan für 2023 vor. Die Kassenprüfer Thomas Eiler und Thomas Kulik bescheinigten Münch eine saubere Kassenführung und schlugen der Versammlung die Entlastung vor.

Der neue Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Michael Genzwürker, übernahm die offizielle Entlastung der Kreisjugendleitung und des Kassiers. In seinem Grußwort freute er sich über „das Knacken der 1000 Mitglieder“ und bekräftigte, wie wichtig die Jugendfeuerwehren für die Zukunft und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren im Landkreis seien.

Engagement gewürdigt

Für ihr kontinuierliches und über Jahre eingebrachtes Engagement zeichnete Pamela Hollerbach Marcel Meister (Oberwittstadt) und Josua Fischer mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Neckar-Odenwald-Kreis aus. Sie freute sich, zwei so aktive Feuerwehrleute ehren zu können und hoffte auf viele weitere Jahre Mitarbeit der beiden für ihre Jugendfeuerwehren und die Kreisjugendfeuerwehr.

Mit Hinweisen auf das bevorstehende Dreiländertreffen in Michelstadt-Weiten-Gesäß und das Zeltlager in Bödigheim sowie einem großen Dank an alle Beteiligten der Delegiertenversammlung und die Kreisjugendleitung schloss Pamela Hollerbach die Delegiertenversammlung.