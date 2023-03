Heinz Wagner löst Michael Berberich ab

Eubigheim. Von Veränderungen geprägt war die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ahorn Abteilung Eubigheim. Doch der Reihe nach.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten Michael Berberich sowie dem Totengedenken berichtete Schriftführerin Rebekka Hefner detailliert über Einsätze, Übungen, Lehrgänge und gesellschaftliche Aktivitäten. Breiten Raum nahmen hierbei die verschiedensten Lehrgänge mit ihren jeweiligen Abschlussprüfungen ein, ein Indiz für das Bildungsniveau der Feuerwehrleute.

Gute Nachwuchsarbeit

Jugendleiter Alexander Berger informierte über acht, auf alle Ortschaften verteilte Übungen mit den Nachwuchskräften.

Die Betreuung der 30 Kinder aus der Gesamtgemeinde, wovon die Hälfte aus Eubigheim komme, obliege zehn Verantwortlichen, so dass die Belastung für niemanden zu groß und auf viele Schultern verteilt sei.

Kassenwart Matthias Langer, der die solide finanzielle Basis des Vereins darlegte, wurde von den Kassenprüfern Jürgen Haueisen und Gerhard Offner eine einwandfrei Kassenführung bescheinigt.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands, beantragt durch den ehemaligen Ortsvorsteher Roland Englert, lobte dieser die intakte, einsatzbereite Abteilung sowie deren hohes Engagement, „es läuft immer was bei euch.“ Kritische Worte verlor er über die kontinuierlich wachsende Bürokratie bei Vereinen oder Wehren, die den Ehrenamtlichen ihr Tun erschwere.

Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Benjamin Czernin, der einleitend das rechtliche Procedere erläuterte.

Neuwahlen

Da Abteilungskommandant Berberich nicht mehr zur Wahl stand. Gewählt werden könne von den aktiven Angehörigen der Einsatzabteilung wer dieser angehöre, über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen sowie die erforderlichen persönlichen und fachlichen Voraussetzungen verfüge. Als Nachfolger wurde mit Heinz Wagner ein überaus erfahrener Feuerwehrmann in dieses Amt gewählt. Gab es bislang einen Stellvertreter, sollen künftig zwei gleichberechtigte Stellvertreter den Führungskreis erweitern. Mit dem scheidenden Kommandanten Berberich sowie dem 24-jährigen Tim Wagner vereint dieses Duo Erfahrung, ein hohes Ausbildungsniveau und stellt gleichzeitig die Weichen Richtung Zukunft.

Als Schriftführerin wurde Rebekka Hefner einstimmig bestätigt. Auch der langjährige Kassenwart, „Finanzurgestein“ Matthias Langer stand nach 28 Jahren auf diesem Posten und zuvor sechs Jahren als Kassenprüfer nicht mehr zur Verfügung. Für dieses Amt zeichnet nun Felix Englert verantwortlich, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde.

Jugendleiter Alexander Berger schied nach 15-jährigen Engagements ebenfalls aus. Fortan kümmern sich Tim Wagner sowie Carmen Ihle als dessen Stellvertreterin um die Nachwuchskräfte. Als Beisitzer im Ausschuss fungieren Max Adelmann, Alexander und Nicolai Berger, Marco Dünzl, Klaus Hefner, Thomas Hess, Carmen Ihle und Torsten Stein. Winfried Hafner schied nach 15-jähriger Zugehörigkeit aus diesem aus. Überdies wurde sein fünfjähriger Einsatz als stellvertretender Kommandant gewürdigt.

„Ich kann euch nur loben“, freute sich Ahorns Kommandant Tobias Gehrig. Die Abteilung sei intakt, habe viel und gut ausgebildetes Personal, so dass die der Feuerwehr obliegenden Aufgaben zu 100 Prozent erfüllt würden. Auch in der Jugendfeuerwehr laufe es bestens. „Ihr könnt stolz sein, der Bürgermeister kann stolz sein, ich kann stolz sein“, honorierte Ahorns oberster Feuerwehrmann.

„Ich bin stolz“, griff Czernin den Faden auf und wertschätzte die „Stärke der Wehr“, die sich im Brandschutz sowie der Bereicherung der Dorfgemeinschaft zeige. Auch die regelmäßigen Kommandantentreffen und der damit verbundene Austausch sei sehr zielführend. „Ahorn rückt mehr zusammen.“ Großes Lob spendete er Schriftführerin und „Fachfrau im Rathaus für Feuerwehrangelegenheiten“ Rebekka Hefner für deren „tadellose, einwandfreie Arbeit.“

Ortsvorsteher Bernhard Offner, selbst Mitglied, freute sich über seinen ersten offiziellen Auftritt in „seiner“ Abteilung. Mitmenschen in Not beizustehen, sei heute nicht mehr selbstverständlich. „Eure stete Bereitschaft zu helfen, lässt alle Einwohner besser schlafen.“

Beförderungen

Neu aufgenommen wurde Nico Feld. Philipp Graser trat der Abteilung bei. Nach erfolgreichem Abschluss des Grundlehrgangs wurden Felix Englert, Johannes Frodl, Joachim Hefner und Matteo Simonides per Handschlag zum Feuerwehrmann ernannt. Zum Oberfeuerwehrmann oder -frau befördert wurden Leon Strenkert, Tim Wagner und Franziska Wrana. Alexander Berger und Thomas Hess wurden nach Absolvieren des Gruppenführerlehrgangs zu Löschmeistern, Heinz Wagner nach Absolvieren des Zugführerlehrgangs zum Brandmeister ernannt.

Doch damit nicht genug. Mit herzlichen Worten verabschiedete der langjährige Abteilungskommandant Klaus Hefner Roland Englert im Kreise der Feuerwehrleute. Mit „20 Jahre haben wir gemeinsam beschritten“, erinnerte er an Versammlungen, Weihnachtsmärkte, Feste, Bauvorhaben und vieles mehr. Stets habe er die Belange der Abteilung vertreten und man habe zu deren sowie der Ortschaft Wohl harmonisch zusammengearbeitet. Sichtlich bewegt spielte Englert den Ball zurück: „Ihr habt mir mit eurer Unterstützung die Arbeit sehr erleichtert.“

Große Anerkennung erfuhr auch Friedrich-Peter Klein für seine unermüdlichen, zuverlässigen Fahrdienste, die nicht zu unterschätzen seien und die Verantwortlichen entlasteten.

Der neue Kommandant Wagner dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und füllte es mit Inhalten: dem Zutrauen in die Bewältigung der kommenden Aufgaben, dem Vertrauen der Mitbürger aufs „Zur-Seite-Stehen“ und augenzwinkernd dem Vertrauen auf seine Wehr.

Eine wunderschöner Drei-Jahres-Rückblick in Bildern von Günter Dünzl rekapitulierte noch einmal Einsätze, Veranstaltungen, Lehrgänge, kurzum das rege Geschehen der Abteilung.