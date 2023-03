Vereinsjubiläum wirft seine Schatten voraus

Oberbalbach. Im Sportheim fand die Jahreshauptversammlung des SV statt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Walter Neser folgte das Totengedenken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftführer Florian Neser berichtete über die Aktivitäten im Vereinsjahr. Gerade die Anfangsmonate standen noch unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. So konnte das Schlachtfest und der Ski-Ausflug 2022 nicht stattfinden. Auch der Fasching, der vom SVO veranstaltet worden wäre, fiel Corona zum Opfer. Allerdings sei man nicht untätig gewesen. So wurde der Sportheim-Umbau weiter vorangetrieben. Laut Neser waren im vergangenen Jahr einige weitere Maßnahmen notwendig. Die Gäste-Auswechselbank wurde repariert, der neue Sportplatz besandet und ein neues Garagentor unterhalb des Sportheimes eingebaut. Zudem bekam die Grillhütte zwei neue Fenster. Außerdem berichtete Neser, dass in der Hitzeperiode im Sommer die Beregnungsanlage defekt gewesen sei und ebenfalls repariert werden musste. Des Weiteren fanden eine Party-Rock-Nacht und erstmalig auch eine Schiedsrichterversammlung statt. Zudem wurden ein Jugendtag und das Schlachtfest veranstaltet. Neser bedankte sich bei allen Helfern für die geleistete Arbeit.

Anschließend gab er noch einen Ausblick. Der SV begeht vom 7. bis 9. Juli sein 75-jähriges Bestehen. So sollen neben Jugendturnieren die Fußball-Stadtmeisterschaft der Stadt Lauda-Königshofen wieder ins Leben gerufen werden. Zudem finden eine DJ-Party, ein Festumzug mit Trachtenparty und ein Oldtimer-Schleppertreffen statt. Für 16. April ist ein Infoabend im Sportheim geplant, bei dem sich Helfer melden könnten.

Mehr zum Thema Jahreshauptversammlung Sven Hartmann als Vorsitzender des SV Pülfringen wiedergewählt Mehr erfahren SV Rot-Weiß Waldhausen zog Bilanz Wolfgang Lindenmaier zum Ehrenmitglied ernannt Mehr erfahren Vergabe des Namensrechts Neuer Name für die Arena: Seho ist an Bord Mehr erfahren

Dann berichte er als Trainer der SG-Mannschaft über die Saison 2021/2022. Dabei ging er nochmals kurz auf den Aufstieg der 2. Mannschaft ein. Anschließend berichtete er über die laufende Runde. So gab es bereits vor Rundenstart viele Probleme. Daniel Höfer, der Trainer der Kreisligamannschaft verließ ebenso wie fünf Spieler die Spielgemeinschaft. Mit Lukas Graf und Dennis Speth wurde das Trainerproblem intern gelöst. Zur dünnen Spielerdecke kamen vier Verletzte dazu, die die komplette Hinrunde ausfielen. Dies sei nicht zu kompensieren gewesen. Spieler, die letztes Jahr noch in der B-Klasse gespielt hätten und eigentlich für die A-Klasse vorgesehen waren, mussten nun in der Kreisliga spielen. Spieler die eigentlich aufgehört haben oder nicht trainieren, spielen in der A-Klasse. Dies könne nicht funktionieren, so Neser. Die Kreisligamannschaft steht derzeit mit 13 Punkten auf dem drittletzten Tabellenplatz. Die A-Klassen-Mannschaft ist mit einem Punkt Tabellenletzter. Hier musste man sogar zwei Spiele wegen Spielermangels absagen. Auch mit der Trainingsbeteiligung zeigte sich Neser sehr unzufrieden. Er hoffe, dass die Kreisligamannschaft den Klassenerhalt dennoch schafft. Für die A-Klassemannschaft ging es nur noch darum, die Runde zu Ende spielen zu können.

Für die kommende Saison laufen die Vorbereitungen bereits. Erfreulich sei, dass man vier Neuzugänge vermelden könne. Auch Neser macht sich Gedanken, ob er als Trainer noch zur Verfügung steht. Die Voraussetzungen für die neue Runde seien alles andere als optimal.

Anschließend verlas die Kassiererin Anja Knab ihren Kassenbericht. Michael Ruf sprach, im Namen der Kassenprüfer, eine makellose Führung der Kasse aus. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Bei den Neuwahlen fungierte Stadtrat Marco Hess als Wahlleiter. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender bleibt Walter Neser; Stellvertreter ist Manuel Schmitt; Kassenwart Anja Knab; Schriftführer Florian Neser; Jugendleiter Swen Beck; Spielausschussvorsitzender Manuel Schmitt. Den Ausschuss bilden Josef Heim, Thomas Leber, Josef Knab, Dieter Weinig, Karsten Dürr sowie Heiko Heim. Als Platzkassierer stehen Alfons Hönig, Harald Heidinger, Karsten Dürr und Josef Knab zur Verfügung. Kassenprüfer sind Michael Ruf, Albert Klingert und Wolfgang Albert.

Vorsitzende Walter Neser ließ das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Er informierte über die Bandenwerbung durch HBH. Auch für 2023 hat man mit der Firma ebm-papst bereits einen neuen Werbepartner gefunden. Er dankte Platzwart Heiko Heim für die geleistete Arbeit.

Dem Dank an den Verein schlossen sich Stadtrat Hess und Ortsvorsteherin Monika Noorlander an. sv