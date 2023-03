Sven Hartmann als Vorsitzender des SV Pülfringen wiedergewählt

Pülfringen. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des SV Pülfringen standen Neuwahlen.

Mit einem kurzen Resümee über das abgelaufene Vereinsjahr 2022 und mit Dankesworten für die geleistete Arbeit der Mitglieder eröffnete der Vorsitzende des Sportvereins Pülfringen, Sven Hartmann, die Jahreshauptversammlung im Vereinsraum des Dorfgemeinschaftshauses. Bei der Totenehrung gedachten alle der verstorbenen Vereinsmitglieder.

Anschließend folgten zahlreiche Berichte der einzelnen Abteilungen.

Schriftführer Markus Dörr berichtete über die gesellschaftlichen wie auch über die sportlichen Ereignisse. So referierte er zunächst über die letztjährige Generalversammlung und über allgemeine Veranstaltungen, sowie über das Sportfest mit Ehrungsabend. Ebenso gab er über die Fußballspiele der ersten und zweiten Mannschaft sowie über deren Tabellenplätze Auskunft. Auch berichtete er über die Vorstandssitzungen mit ihren wichtigsten Themen und die Weihnachtsfeier mit Ehrungen und Wahlen zum Sportler- und Fußballer des Jahres.

Spielausschussvorsitzender und Trainer Jochen Eisenhauer präsentierte ausführlich die sportliche Situation des SVP in der aktuellen Spielzeit. Ebenfalls präsentierte er den Weg der ersten Mannschaft in das Finale des Rothaus Kreispokales, das am 17. Mai gegen den TSV Tauberbischofsheim stattfinden wird.

Über die Jugendarbeit berichtete die Schriftführerin der Jugendabteilung Nina Schmitt. Sie informierte zunächst über die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die fußballerisch aktiv sind. Auch über die zahlreichen Aktivitäten mit den Jugendlichen berichtete sie ausführlich. Die hervorragende Jugendarbeit wurde erneut mit dem goldenen Kleeblatt des Badischen Fußballverbandes ausgezeichnet.

In Vertretung für die Leiterin der Frauengymnastikgruppe Marianne Müller, informierte der Vorsitzende Sven Hartmann über die Trainingsbeteiligung der Trainingseinheiten, bei denen man sich mit Aerobic, Dehn- und Entspannungsübungen, Rückenschule und Yoga fit hielt.

Als Vertreterin der Damenmannschaft informierte die aktuelle Spielertrainerin Carmen Baumann-Diehm über deren Aktivitäten. Sie berichtete ausführlich über die aktuelle, sportliche Situation in der BFV-Frauen-Kreisliga MOS/BCH, in der man seit der aktuellen Saison als Spielgemeinschaft Hardheim/Pülfringen antritt.

Kassenwart Hubert Pohl trug den Kassenbericht vor, zu dem die Kassenprüfer Hans Popp und Josef Gerner keinerlei Einwände hatten, so dass die Vereinsführung einstimmig entlastet wurde.

Die Neuwahl des Vorsitzenden führte zunächst der von der Versammlung einstimmig bestimmte Wahlleiter Norman Pfreundschuh durch. Einstimmig wurde Sven Hartmann für weitere zwei Jahre als Vorsitzender wiedergewählt. Unter der Wahlleitung von Sven Hartmann wurde nun als neuer Vorsitzender Michael Haberkorn einstimmig gewählt. Für weitere zwei Jahre als Schriftführer wurde Markus Dörr und als neuer Platzkassierer Michael Hock gewählt. Einstimmig votierten die Mitglieder für Hermann Haberkorn und Jan Pfreundschuh, die die Funktion der Beisitzer II ausführen. Als Vergnügungsausschuss wurden August Mittmann und Peter Baumann einstimmig gewählt.

Der Vorsitzende Sven Hartmann dankte im Anschluss an die Neuwahlen Steffen Eckert für seine zehnjährige Tätigkeit als dritter Vorsitzender und Marina Thiel, die von 2012 bis 2016 das Amt der zweiten Jugendleiterin und von 2016 bis 2022 das der Jugendleiterin innehatte. Neue Jugendleiterin ist Alexandra Pfreundschuh.

Zum Abschluss blickte Sven Hartmann noch auf die Aufgaben und Termine für 2023 und dankte allen Helfern, Trainern und Betreuern für ihr Engagement. svp