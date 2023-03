Wolfgang Lindenmaier zum Ehrenmitglied ernannt

Waldhausen. Bei der Generalversammlung des SV Rot-Weiß Waldhausen im Sportheim wurde nahezu der komplette Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Wolfgang Lindenmaier wurde ob seiner zahlreichen Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Matthias Schüßler nahm die Begrüßung vor. Der Aufwärtstrend im Mitgliederstand setzte sich auch im vergangenen Jahr aufgrund attraktiver Angebote im Freizeitsport sowie einer regen Jugendabteilung fort und beträgt aktuell 439 Mitglieder.

Der Vorsitzende Matthias Schüßler, im Schwerpunkt auch für den Bereich Sport verantwortlich, zeigte sich sehr erfreut, dass in seinem Bereich – aber nicht nur da – alles im grünen Bereich ist. Die Jugendabteilung sei sehr aktiv und rege, im Seniorenfußball laufe die Spielgemeinschaft mit dem FV Laudenberg weiterhin reibungslos und soll deshalb auch für die nächste Saison fortgeführt werden.

Schüßler übernahm auch stellvertretend für Nicole Benz-Schüßler den Bericht für den Bereich Event. Er blickte zurück auf das Sportfest im Juli, das vom SVW bewirtete Mitarbeiterfest der NOK-Kliniken Ende September, die SVW-Winterfeier und mehr. In diesem Jahr steht nun als nächstes Event das Schlachtfest an, das am Samstag, den 25. März, in Verbindung mit dem Heimspiel der ersten Mannschaft gegen den VfB Heidersbach stattfindet. Veranstaltungshöhepunkt in diesem Jahr wird das Sportfest vom 7. bis 10. Juli mit der Feier des 95-jährigen Vereinsbestehens und der Austragung der Fußball-Stadtmeisterschaft sein.

Anschließend bilanzierte der Spielausschussvorsitzende Steffen Egenberger die sportlichen Leistungen der 1. und 2. Mannschaft. Bei der 2. Mannschaft die in der Runde 21/22 noch in der Spielgemeinschaft Waldhausen/Laudenberg/Heidersbach am Spielbetrieb teilnahm, mussten aufgrund von Spielermangel drei Spiele abgesagt werden und somit wurde die Mannschaft satzungsgemäß aus der Wertung genommen. Zur neuen Runde 22/23 kam mit dem SV Großeicholzheim ein weiterer Partner in die Spielgemeinschaft, der dies auch federführend koordniniert. Der erhoffte Profit hält sich allerdings in Grenzen. Die Mannschaft steht aktuell mit einem Sieg und neun Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz.

Mit Ergebnis zufrieden

Bei der 1. Mannschaft wurde die Runde mit 40 Punkten nach 32 Spieltagen auf einem zufriedenstellenden 10. Tabellenplatz beendet. Während der Runde wurden 74 Trainingseinheiten durchgeführt, am eifrigsten waren Christian Schäfer mit 60, Nico Schell mit 62 und Tobias Emmerich mit 63 Einheiten. Nach einem sehr durchwachsenen Start in die neue Runde hat sich die Mannschaft zwischenzeitlich wieder berappelt und belegt aktuell den 11. Tabellenplatz.

Jugendleiter Martin Galm zeigte die zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten der Jugendabteilung auf. Von den Bambinis bis zu den B-Junioren stellt der Verein aktuell eigene Mannschaften. 92 Kinder und Jugendliche werden aktuell von 15 Trainerinnen und Trainern betreut und trainiert.

Dem Zahlenwerk von Kassierer Reinhard Mairhofer jun. war zu entnehmen, dass der SVW auf soliden finanziellen Beinen steht. Stefan Schüßler, der zusammen mit Nadine Leix die Kassenbücher geprüft hatte, konnte Mairhofer und seiner Stellvertreterin Helena Zehr einmal mehr eine vorbildliche Arbeit bescheinigen.

Minimale Veränderungen

Ortsvorsteher Alexander Leix leitete auch die Neuwahl, die nur minimale Veränderungen erbrachte: Für den Bereich Sport ist auch künftig der Vorsitzende Matthias Schüßler verantwortlich, genauso wie sich die stellvertretende Vorsitzende Nicole Benz-Schüßler für den Bereich Event verantwortlich zeichnet.

Auch der stellvertretende Vorsitzende Adrian Weber mit dem Vorstandsbereich Technik wurde einstimmig wiedergewählt. Spielausschussvorsitzender bleibt Steffen Egenberger mit Alexander Arndt als seinem Stellvertreter. Den Bereich Jugend managen auch die nächsten beiden Jahre Jugendleiter Martin Galm und sein Stellvertreter Tobias Koller.

Im Bereich Verwaltung bleiben sowohl Schriftführer Fabian Henn als auch sein Stellvertreter Heiko Lowak in ihren Ämtern, für die Pressearbeit ist weiterhin Wolfgang Lindenmaier verantwortlich, für das Ressort Social Media Simon Haber.

Den Breitensport wird weiterhin Wolfgang Lindenmaier koordinieren. Obmann der Platzordner bleibt Steffen Egenberger, Stadionsprecher und zuständig für die Spielberichte Manfred Schnorr.

Platzwart ist weiterhin Thorsten Fritz, unterstützt von Daniel Schellig. Um die Finanzen kümmern sich weiterhin Reinhard Mairhofer und seine Stellvertreterin Helena Zehr.

Die Vereinskasse prüfen Stefan Schüßler und Nadine Leix. Insgesamt sieben Beisitzer werden je nach Bedarf die Arbeit des Vorstandes in den einzelnen Bereichen unterstützen. Es sind dies in alphabetischer Reihenfolge Wilfried Baumbusch, Thorsten Fritz, Heinrich Haber, Daniela Halbaur, Alexander Leix, Julia Schaal (neu) und Karl Walter.

Mit einem echten „Doppelwumms“ endete die Versammlung, denn zum einen wurde Winfried Leide nach 26 Jahren aktiver Mitgliedschaft im Vereinsvorstand aus diesem mit einem Präsent verabschiedet und unter stehendem Applaus der Mitglieder erfolgte die Ernennung von Wolfgang Lindenmaier zum neuen Ehrenmitglied. Woli