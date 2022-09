Königshofen. Endlich geht es wieder los: Die Königshöfer Messe steht vor der Tür – und für die Mitglieder des Turnvereins eine große Aufgabe. „Wir haben uns entschieden, in diesem Jahr unser Konzept wie vor der Pandemie aufzugreifen“, meint Waltraud Grünewald, Vorsitzende des Turnvereins. Dies bedeutet: Im Erdgeschoss der TV-Halle findet eine Ausstellung verschiedener Firmen statt, im Obergeschoss wird die TV-Gaststätte bewirtschaftet. Gerne hätte man den Biergarten wieder geöffnet, doch dies war nicht möglich.

„Zwischenzeitlich haben sich viele Mitglieder bereit erklärt, einen Arbeitseinsatz zu leisten. So können wir sagen, dass wir in den Startlöchern stehen“, weiß Thorsten Schäffner, Wirtschaftsausschuss, zu berichten.

Dennoch gibt es Veränderungen, die jedoch nachvollziehbar sind: Die Öffnungszeiten der TV-Gaststätte mussten reduziert werden. So ist an den Freitagen geschlossen, dienstags, donnerstags und an den Samstagen wird um 14.30 Uhr geöffnet.

„An den Sonntagen starten wir mit dem Mittagessen bereits um 11 Uhr. Hier gibt es zusätzlich am 1. Sonntag Schweinelende in Pfeffersoße und am 2. Sonntag, 25. September, kommen „Meerrettich“-Fans auf ihre Kosten. An den beiden Samstagen wird neben „Schnitzel und Bratwürsten“ die begehrte Schlachtschüssel angeboten. An allen Tagen gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen. Die Küche schließt um 19.30 Uhr. Wer einen Tisch reservieren möchte, kann dies per E-Mail (tischreservierung@tv-koenigshofen.de) oder Telefon 09343/3480 tun. „Allerdings werden wir auch Plätze für Kurzentschlossene bereithalten“, meint Grünewald.

Dass die Kellerbar nicht in gewohnter Form geöffnet werden kann, verstehe sich von selbst. Doch auch hier haben sich die TV-Verantwortlichen etwas Neues einfallen lassen: eine Wein-und Bier-Lounge. In angenehmer Atmosphäre und mit Background-Musik gibt es Wein, Bier und Bargetränke – und zwar an den Freitagen und Samstagen ab 21.30 Uhr.

Auch auf die sportliche Arbeit will der Verein aufmerksam machen und zeigt am Freitag, 23. September, ab 18 Uhr auf der TV-Bühne einen kleinen Querschnitt aus dem Jugendtraining.

Auftakt für die Mitglieder

Der Auftakt für alle Mitglieder und Helfer ist bereits am Mittwoch, 14. September, um 19.30 Uhr mit dem Bieranstich in der TV-Gaststätte. „Damit möchten wir uns bei allen bedanken, die ehrenamtlich zum Gelingen der Messe 2022 betragen“, so Martin Frank, Vorsitzender. „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele unseren Verein in dieser schwierigen Zeit unterstützen würden und mit uns die Königshöfer Messe feiern“, schließt Grünewald ihr Resümee. grü