Parkplätze mit Photovoltaik

Lauda. Mit einem offiziellen Spatenstich hat der weitere Ausbau des Betriebsgeländes der Firma Lauda am Standort in Lauda-Königshofen begonnen. Errichtet werden 180 neue Parkplätze für die stark gewachsene Zahl von Mitarbeitenden von Lauda. Die Parkplätze, die direkt am Firmengelände entstehen, werden mit einer modernen Photovoltaikanlage überdacht, um das Gelände optimal zu nutzen. Zum Spatenstich waren neben der Lauda Geschäftsführung und dem Betriebsratsvorsitzenden Elmar Mohr auch der Bürgermeister der Stadt, Dr. Lukas Braun, und Vertreter des Bauträgers Faul + Bethäuser sowie der Sparkasse Tauberfranken erschienen. Auch der Gesellschafter und Beirat Dr. Gerhard Wobser nahm teil.

„Es geht nicht einfach nur um Autos, es geht um Nachhaltigkeit, den schonenden Umgang mit Ressourcen und unsere Verantwortung als Unternehmen“, verdeutlichte der Geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Gunther Wobser, in seiner Rede.

Neben der Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach und einer auch öffentlich nutzbaren Ladeinfrastruktur für Elektroautos hat das Familienunternehmen als eines der ersten Unternehmen überhaupt in Deutschland seine Firmenwagenflotte über eine Carsharing-Lösung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Überdachung des Parkplatzes mit einer Photovoltaikanlage ist ein weiterer Schritt hin zu dem Ziel, bis 2030 als Unternehmen klimaneutral zu sein. Außerdem soll das Familienunternehmen in Kürze eine eigene Bushaltestelle erhalten.

Die Photovoltaikanlage wird, mit einer geplanten Inbetriebnahme im September 2023, eine Leistung von 350 kWp haben und damit rund 30 Prozent des Strombedarfs bei Lauda decken. Die Maßnahme wird rund 1,2 Millionen Euro kosten.

Der Bau des Parkplatzes sei auch als Zeichen für weiteres Wachstum zu sehen, sagte Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Dazu bestünden bereits Pläne einer nördlichen Erweiterung in Richtung Distelhausen.