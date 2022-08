Messelauf-Jubiläum wird nachgeholt

Nach zwei Jahren Coronapause rückt der 30. Königshöfer Messelauf nun endlich näher. Eigentlich war die Jubiläumsfeier schon im Jahre 2020 fällig, doch konnte die Königshöfer Messe coronabedingt nicht in gewohnter Form stattfinden.

Königshofen. Als Ersatz boten die Organisatoren von der ETSV Lauda- Leichtathletik im September 2020 und 2021 sogenannte „virtuelle“ Corona-Läufe an. Die Teilnehmer konnten sich in Fernwettkämpfen einzeln oder in Kleingruppen über die Messelauf-Distanzen auf frei gewählten Strecken miteinander messen. Zwar wurden sie gern angenommen, es fehlte jedoch die typische Atmosphäre der Königshöfer Messe und das Treffen der Hunderten von Sportlern und Sportlerinnen mit dem begeisterten Publikum.

Und jetzt ist es endlich wieder soweit: Die Region freut sich auf den den nunmehr 30. Messelauf, der im gewohnten Rahmen am ersten Messesamstag, 17. September als Traditionsveranstaltung der Königshöfer Messe mit Start und Ziel vor der Tauberfrankenhalle stattfinden wird.

Laufprogramm für ganze Familie

Über Generationen hinweg messen sich in einzigartiger Weise Freizeitsportler und -sportlerinnen mit „Profis“ und genießen den Applaus der Zuschauer.

Der Messelauf verbindet die beiden größten Stadtteile nicht nur buchstäblich und ist längst Aushängeschild für Breitensport der Sportstadt Lauda-Königshofen. Konsequent wurde der Messelauf immer breiter aufgestellt und bietet ein attraktives Laufprogramm für die ganze Familie. Beim Bambini-Lauf über 500 m durch Königshofen sind bereits die Vorschulkinder mit eigener Startnummer, gegebenenfalls begleitet von Mama oder Papa, mit Begeisterung dabei. Beim Schülerlauf muss bereits eine 2,5 Kilometer Wendepunktstrecke entlang des Radwegs Richtung Lauda zurückgelegt werden. Längst kämpfen hunderte Schüler und Schülerinnen um den Schulpokal für die teilnehmerstärkste Schule der Umgebung. Auf halber Strecke nach Lauda liegt der Wendepunkt für den 5 km Hobbylauf und neuerdings auch für den separat gestarteten, besonders bei Firmen, Vereinen und Lauftreffs beliebten Teamlauf. Hierbei müssen fünf bis siebenköpfige, auch gemischte, Gruppen in einheitlicher Kleidung, ihren Wimpel oder Fahne gemeinsam ins Ziel bringen.

Damit auch weniger Ausdauernde mit Spaß dabei sein können, wurde die Laufdistanz neuerdings auf 5 Kilometer halbiert. Der Halbmarathon über 21,1 Kilometer sowie der 10 Kilometer-Lauf mit Wende in Lauda sind wegen der durchweg flachen Wegführung ideal sowohl zum Einstieg als auch zum Leistungstest für „Profis“. Bei beiden Läufen erhalten die drei Schnellsten der Altersklassen bis AK 80 attraktive Sachpreise. Naturgemäß haben daher ältere Läufer und besonders Läuferinnen beste Chancen auf einen Treppchenplatz.

Die Siegerehrung, bei der die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse der Hauptläufe sowie die drei besten Teams mit tollen Sachpreisen geehrt werden, findet ab 17 Uhr, wie gehabt parallel zum Messebetrieb, in der Tauberfrankenhalle statt. Dort wird am Ende ein Sportrad unter allen Finishern verlost.

Anmelden kann man sich bis einschließlich 13. September, wie üblich, bei www.messelauf.de. Man findet dort weitere Details, unter anderem zur Anfahrt, den Laufstrecken sowie Fotos und Ergebnislisten der bisherigen Läufe. arho