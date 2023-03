Hilfsorganisationen beim Georgsmarkt

Königshofen. Erstmals seit 2019 fand am Sonntag wieder der traditionelle Georgsmarkt in Königshofen statt.

Im Rahmen der ansonsten jedes Jahr pünktlich zum Frühlingserwachen präsentierten Veranstaltung hatte sich der federführende Gewerbe- und Industrieverband heuer eine ganz besondere Attraktion einfallen lassen: Bei einer Sonderausstellung im Gewerbegebiet „Am Wöllerspfad“, die in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) und der DLRG Ortsgruppe Königshofen initiiert und organisiert wurde, informierten ab dem späten Vormittag Blaulicht- und Hilfsorganisationen sowie Behörden, Organisationen und Verbände mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aus dem Taubertal über ihre jeweiligen Aufgaben, Nützlichkeiten und Aktivitäten.

Dazu zählten neben mehreren Abteilungen der Feuerwehr Lauda-Königshofen und der DLRG-Ortsgruppe Königshofen der THW-Ortsverband Igersheim, das DRK mit der Rettungshundestaffel aus Bad Mergentheim und die Bereitschaft Unterbalbach des Ortsvereines Lauda-Königshofen sowie die Polizei Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim.

Leistungsfähigkeit gezeigt

Einige dieser Einrichtungen stellten bei spannenden Vorführungen und Schauübungen ihre Fertigkeiten, Ausrüstungen, Einsatzmöglichkeiten und Leistungsfähigkeit vor.

Zudem war das Bevölkerungsschutzmobil des Landes Baden-Württemberg bei der DLRG zu Gast. Der große Wechsellader-Container ist Teil einer Nachwuchskampagne für den ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz des Landes.

Lokale Besonderheit ist hierbei, dass zwei Einsatzkräfte der DLRG-Ortsgruppe Königshofen als Schauspieler an der Kampagne der Landesregierung mitgearbeitet haben (wir berichteten). Die beiden sind in einem Film, auf Plakaten und weiteren Bildern als Gesichter der DLRG zu sehen und berichteten bei der Ausstellung über ihr ehrenamtliches Engagement.

Weiterer Hauptanziehungspunkt war das imposante Flugfeld-Löschfahrzeug der Bundeswehr-Feuerwehr des Heeresfliegerregiments 30 aus Niederstetten.

Auch sonst wurde im Rahmen des Georgsmarktes wieder allerhand geboten. Unter anderem präsentieren ortsansässige Firmen beim einhergehenden verkaufsoffenen Sonntag ihr vielfältiges Sortiment, bei einem Krämermarkt wurden entlang der Antonius- und Gewerbestraße von zahlreichen Händlern allerlei Schnäppchen offeriert, ein Festzelt lockte mit Blasmusik und darüber hinaus gab es weitere Aktionen für Jung bis Alt sowie für Familien. Gleichzeitig war ebenfalls für das leibliche Wohl gesorgt. Zudem luden die Becksteiner Winzer an einer Weinbar im Möbelhaus Schmitt mit feinen Wein-, Secco- und Sektspezialitäten zu „prickelnden Momenten“. Der Georgsmarkt, der eine mehrere Jahrhunderte alte Tradition aufweist, wird vom Gewerbe- und Industrieverband Königshofen in Kooperation mit örtlichen Unternehmen und Geschäften jeweils am dritten Sonntag vor Ostern durchgeführt.