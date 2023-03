Bürgerstiftung Lauda-Königshofen zieht Bilanz

Lauda-Königshofen. Beim Stiftungsforum im Rathaussaal der Stadt Lauda-Königshofen präsentierte der Vorsitzende Gerhard Glöckner stellvertretend für den Gesamtvorstand mit Petra Jouaux und Leo Köhler einen Überblick über seit dem Geschäftsjahr 2019 geförderte Projekte.

Die Gesamtzahl der Stifter ist um 20 auf nun 101 angestiegen, berichtete Glöckner nach einem Gedenken an verstorbenen Mitglieder. Für den Vorsitzenden war es nach vierjähriger Amtszeit das letzte von ihm geleitete Stiftungsforum, da er nicht mehr antrat.

Glöckner wurde von Bürgermeister Dr. Lukas Braun mit einem Präsent verabschiedet. Als Nachfolger wurde vom Stiftungsrat Jürgen Besserer zum Vors sitzenden für die nächsten vier Jahre gewählt.

Eine andere personelle Veränderung im Vorstand der Bürgerstiftung erfolgte bereits im Juni 2022: Auf Andreas-Christian Strube folgte Petra Jouaux. Im Februar waren Cornelia Müller-Reiter als Vorsitzende und Jürgen Schmitt als Mitglied des Stiftungsrates wiedergewählt worden.

Das Stiftungskapital beläuft sich derzeit auf rund 143 800 Euro (2019: 134 500 Euro). In Glöckners Amtszeit gelang es, Spenden in Höhe von insgesamt rund 117 300 Euro zu generieren. Die Höhe der Zuwendungen durch die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen an Vereine und Einrichtungen für Projekte lag 2022 bei insgesamt über 14 800 Euro (2019: 23 600 Euro, 2020: 19 100, Euro 2021: 31 000 Euro plus 28 800 Euro für Defibrillatoren).

Unterstützt wurden im abgelaufenen Jahr insbesondere durch zweckgebundene Spenden Projekte der „Palette“ Lauda (Installation in der Marienstraße zum Thema „Weinbau und Kunst“), des Gewerbevereins Lauda (Preisgeld Kunstwettbewerb), des Fördervereins der Tafel Lauda-Königshofen (Unterstützung Ukraine-Flüchtlinge), des Vereins Kulturgut Gerlachsheim (Renovierung historisches Buchlerhaus). Zudem erhielten Zuwendungen die Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal (Neuanschaffung von Instrumenten), die Cafeteria im Schulzentrum der Stadt Lauda-Königshofen (Neuanschaffung Küchenschürzen und Unterstützung einer Praktikantin).

Weitere vier aktuelle Zuwendungsempfänger stellten sich bei dem Stiftungsforum im Rathaussaal vor. Der Förderverein des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) Lauda-Königshofen, das von Rektorin Tanja Rygiel präsentiert wurde, konnte sich über eine Bezuschussung von 3500 Euro für die Kooperation mit der Schule für Musik und Tanz im Mittleren Taubertal, für Schülertrainings zur Selbstbehauptung, für kooperative Tennistrainings mit dem TC Rot-Weiss Lauda sowie für warme Mittagessen der Schülerinnen und Schüler freuen.

Neben den zweckgebundenen Spenden für Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine wurde der Tafelladen-Förderverein Lauda-Königshofen – vertreten durch Vorstands- und Teammitglied Maria Fleckenstein – mit weiteren 2000 Euro für Schulstarterpakete und Lebensmitteleinkäufen unterstützt.

Mit jeweils 1000 Euro gefördert wurden Projekte oder Initiativen des SV Königshofen, vorgestellt durch den Vorsitzenden Herbert Bieber, und der DLRG-Ortgruppe Königshofen. Deren Vorsitzender Jürgen Englert erläuterte den bezuschussten Aufbau einer Drohnengruppe für den Bevölkerungsschutz.

„Zwar haben sich die Zinserträge aus dem Stiftungskapital etwas erhöht, allerdings ist die Bürgerstiftung Lauda-Königshofen weiterhin vor allem auf Spenden und neue Stiftungsmitglieder angewiesen, um Projekte unterstützen zu können“, hob Gerhard Glöckner hervor.

Musikalisch umrahmt wurde das Stifterforum von der Trommelgruppe des SBBZ unter Leitung von Rektorin Tanja Rygiel und Schlagzeuglehrer Martin Scheffel sowie von Cornelia (Klavier) und Paul Müller-Reiter (Cello und Klavier).