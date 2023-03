Hilfsorganisationen stellen sich vor

Königshofen. Im Rahmen des großen Georgsmarkt am 19. März plant der Gewerbe- und Industrieverband Königshofen ab 11 Uhr eine große Ausstellung aller Hilfsorganisationen im Taubertal, allen voran in Lauda-Königshofen. Der Georgsmarkt findet 2023 das erste Mal nach Corona statt. Bei den Planungen im Jahre 2020 wurde die Veranstaltung kurz vor Durchführung wegen des damals neuartigen Coronavirus abgesagt.

Umso mehr freut es die Verantwortlichen des organisierenden Gewerbe- und Industrieverbandes Königshofen, dass der Markt auch nach der Pandemie wieder stattfinden kann.

In Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren von Lauda-Königshofen und der DLRG Ortsgruppe Königshofen wurde eine bunte Ausstellung an Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) als Programmpunkt zusammengestellt, welche die Wichtigkeit des Engagements in solchen Einheiten deutlich hervorheben soll.

Die Ausstellung findet auf dem Marktgelände im Wöllerspfad in Form einer großen Fahrzeugausstellung mit integrierten Schauübungen statt. Hierbei stellen die ehrenamtlichen Helfer ihr Equipment vor und können der Bevölkerung auch Informationen zu ihren Aufgabenstellungen und Einsatzmöglichkeiten geben. Neben der organisierenden Freiwilligen Feuerwehr Lauda-Königshofen und der DLRG Ortsgruppe Königshofen werden auch der THW Ortsverband Igersheim, das Deutsche Rote Kreuz mit der Rettungshundestaffel aus Bad Mergentheim sowie die Polizei vor Ort teilnehmen.

Oft werden die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer nicht wahrgenommen oder der Aufwand in der Freizeit eingeschätzt, wissen die Mitglieder der Hilfsorganisationen. An dieser Informationsveranstaltung kann sich die Bevölkerung von der lokalen Leistungsstärke und dem hohen persönlichen Einsatz der Helfer der verschiedensten Organisationen eindrucksvoll überzeugen.

Zudem wird das Bevölkerungsschutzmobil des Landes Baden-Württemberg vor Ort sein. Der große Wechselladercontainer ist Teil der Nachwuchskampagne für den ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz des Landes. Besonderheit ist hierbei, dass zwei Einsatzkräfte der DLRG Königshofen aktiv durch ihre Teilnahme als Schauspieler an der Kampagne der Landesregierung mitgearbeitet haben (wir berichteten). Die beiden sind in einem Film, auf Plakaten und weiteren Bilder die Gesichter für die DLRG. Beide werden auch an dieser Ausstellung vor Ort sein und können über ihr ehrenamtliches Engagement berichten. pm