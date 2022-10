André Hollinger neuer Vorsitzender

Unterbalbach. Die Verabschiedung der Mitbegründer und Vorstände Charly Höfling und Peter Ebert sowie Vorstandsneuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Schwimmbad-Fördervereins Lauda-Königshofen (SFL) im Ratskeller Lauda.

Beide zählen zu den Hauptinitiatoren, Mitbegründern und „Urgesteinen“ des im Januar 2006 gegründeten Vereins. Karl („Charly“) Höfling war seither Vorsitzender, und Peter Ebert übte das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden aus.

Ziele des SFL sind die sowohl ideelle als auch finanzielle Förderung der Erhaltung, Sanierung und Erweiterung des Terrassenfreibades und Hallenbades der Stadt Lauda-Königshofen. Dabei soll nicht das bloße Baden gefördert werden, sondern die Pflege des Sports und der öffentlichen Gesundheit. Dies erfolgt insbesondere durch Unterstützung bei Anschaffungen von Geräten und Einrichtungen, die diesen Zwecken dienen. Insofern trägt der Schwimmbadförderverein seit der Schwimmbadsaison 2006 durch Anschaffungen und Geldspenden kontinuierlich zur Attraktivitätssteigerung der Bäderlandschaft vor Ort bei. Bislang konnten als Erfolge unter anderem ein Beachvolleyballfeld, ein Großspielgerät, eine Einstiegstreppe, eine Sandgrube, ein Bocciafeld und eine Rutsche errichtet werden.

„Schon im Vorfeld der Freibadsaison 2020 war ab etwa März mit Ausbruch der Coronapandemie klar, dass dies keine normale Saison werde“, blickte Charly Höfling im Anschluss an ein Ehrengedenken für die verstorbenen Mitglieder in seinem Bericht zurück. Einerseits nach entsprechenden Vorbereitungen durch den Verein und weiteren Akteuren sowie andererseits nach langem Hin und Her der zuständigen Behörden habe das Freibad zu Sommerbeginn unter bestimmten Vorgaben und Auflagen wieder eröffnet werden können. Ähnlich sei die Freibadsaison im Folgejahr verlaufen.

„Am 20. Mai war dann wieder Arbeitseinsatz im Freibad, womit auch zur Saisoneröffnung 2022 unser Beitrag erneut geleistet war“, verdeutlichte der noch amtierende Vorsitzende an einigen Exempeln wie etwa dem Säubern der Ränder und Felder am Spielplatz sowie am Volleyballplatz die auch diesjährig wiederkehrenden Vorbereitungen. Zudem seien nach entsprechendem Vorstandsbeschluss und in Übereinstimmung mit der Stadt 25 Liegen für die Badegäste angeschafft worden. „Der von uns unterstützte und bezuschusste frei WLAN-Zugang im Freibad sowie im Hallenbad wirkt sich auf die Besucher und deren Zugangsverhalten hingegen kaum aus. Im Gegenteil ist leider ein weiterhin kontinuierlicher Rückgang der Besucherzahlen im Terrassenfreibad trotz der heißen Sommertage nicht zu übersehen“, bedauerte Höfling.

Aktuell 376 Mitglieder

Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 376. Zugleich sollte immer wieder auch frisches Blut in den Schwimmbad-Förderverein gelangen. Deshalb bedanke ich mich bei allen für das konstruktive Zusammenwirken in den vergangenen 16 Jahren meiner Vorstandschaft“, bilanzierte er. Gleichzeitig war es sein Abschied als Vorsitzender, da Charly Höfling ebenso wie der stellvertretende Vorsitzende Peter Ebert im Vorfeld bekannt gegeben hatte, nicht erneut für eine Wiederwahl zu kandidieren, so dass es entsprechende Nachfolgen zu finden galt.

Eine trotz der Corona bedingten Einschränkungen und Belastungen positive Wirtschaftslage des Vereins vermochte Schatzmeister Roland Hofmann zu vermelden. Nachdem Ewald Harke und Jürgen Pahle in ihrem Revisionsbericht eine einwandfreie Finanz- und Kassenführung bestätigt hatten, erfolgte auf Antrag von Bürgermeister Dr. Lukas Braun mehrstimmig bei einer Eigenenthaltung die Entastung des Vorstands.

Bei den Wahlen wurden einstimmig der 27-jährige André Hollinger zum Vorsitzenden und die 20-jährige Sandra Ellerstorfer – beide in der Schwimmabteilung des ETSV Lauda aktiv – zu seiner Stellvertreterin bestimmt. Als Schatzmeister wurde Roland Hofmann in seinem Amt bestätigt. Zum neuen Schriftführer wurde Stefan Gayer gewählt. Beisitzer sind Jörg Duden, Matthias Eble, Julian Eckert, Olaf Ellerstorfer, Jürgen Englert, Marion Lassoued und Luisa Mohr. Als Kassenprüfer fungieren Charly Höfling und Hubert Segeritz.

„Mir geht gerade das Herz auf, denn ich musste tatsächlich in den über zwei Jahren meiner bisherigen Amtszeit bei dem ein oder anderen Verein in der Stadt Sterbebegleitung leisten. Es ist ein Phänomen unserer Zeit und durch Corona noch etwas verstärkt, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt abnimmt“, berichtete Lukas Braun. Leider zeichne sich die nächste Welle bereits ab. „Umso erfreulicher ist diese Ausnahme, dass hier ein so junges Vorstandsteam bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“, betonte der Bürgermeister.

Der SFL stelle neben seinen gesteckten Aufgaben mit seinen vielen Mitgliedern auch eine Lobby für das Frei- und das Hallenbad dar. Dies sei im Moment besonders wichtig, da etliche Bäder aus Kostengründen von einer Schließung bedroht seien. „Aufgrund der zahlreichen Schulen und Breitensportvereine wäre eine Schließung der falsche Weg, denn beide Bäder machen als Standortfaktor die Stadt Lauda-Königshofen attraktiv“, zeigte sich Braun überzeugt. Zugleich dankte der Bürgermeister im Namen der Stadt dem Verein, den Ehrenamtlichen und der Vorstandschaft für deren Engagement. Insbesondere galt sein Dank dem Mitgründer und bisherigen Vorsitzenden des SFL, Charly Höfling, dem Lukas Braun zur Verabschiedung ein kleines Präsent überreichte.