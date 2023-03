Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Finanzierung Nachbargemeinden sollen sich am Külsheimer Hallenbad beteiligen

Das Defizit für den Unterhalt der Schwimmhalle steigt um etwa die Hälfte auf 160 000 Euro an. Jetzt schreibt die Stadtverwaltung Kommunen per Brief an und bittet um Hilfe.