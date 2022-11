TSV ist in Kreuzwertheim unverzichtbar

Beim Festkommers zum 100. Geburtstag des TSV Jahr Kreuzwertheim wurden langjährige und verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Andreas Schmidt (unter anderem 17 Jahre Jugendleitung, Einsatz als Fußballtrainer und bei den Zeltlagern; Laudator: Florian Schmidt); Petra Rösch (seit 1995 ehrenamtlich im Verein engagiert, unter anderem Vorsitzende Vereinsverwaltung, 22 Jahre Übungsleiterin Leichtathletik; Laudatoren: Fabian und Benjamin Rösch); Monika Beck (unter anderem 44 Jahre Leitung der Jazzgruppe im Bereich Gymnastik und Tanz, Faszientraining, Einsatz über den Sport hinaus; Laudatorin: Uli Donadio); Jochen Freek (unter anderem 2000 bis 2019 Vorsitzender Tennisabteilung, 2008 bis 2020 Vorsitzender Sport; Laudator: Edgar Schaefer); Jonny Click (unter anderem 1991 bis 2018 Übungsleiter Kinderturnen, Mitbegründer und Betreuer TSV-Zeltlager; Laudatorin: Linda Senfleben).

Die Verbandsehrennadel des Badischer Fußballverbands für ehrenamtlichen Einsatz erhielten Michael Werbach und Marco Smekal.

Der Gau-Ehrenbrief des Turngaus Main-Spessart mit der Ehrennadel in Gold ging an Hanna Müller.

Weiter erfolgten Ehrungen durch den Bayerischer Landessportverband für ehrenamtlichen Einsatz in Ämtern unabhängig von der Sportart: Die Verdienstnadel in Bronze (mindestens zehn Jahre) erhielt Walter Habel, die Verdienstnadel in Silber (mindestens 20 Jahre) Linda Senfleben und die Verdienstnadel in Gold (mindestens 50 Jahre) Ehrenvorsitzender Dieter Müller. bdg